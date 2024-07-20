Gazze'deki Hükümet İsrail'in Psikolojik Baskısına Karşı Uyardı

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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun son günlerde Filistinlilere Gazze kenti ve kuzey bölgelerdeki evlerini boşaltmaları ve kentin güneyine göç etmeleri için psikolojik baskı yaptığını ancak "Gazze'nin hiçbir yerinde güvenli bölge olmadığını" duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun, kontrol noktalarından geçen yerinden edilmiş kişilerin resimlerini ve görüntülerini yayınlayarak ve bunlar üzerinde herhangi bir denetim yapılmadığı yanılsaması yaratarak Filistinlileri kandırmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail'in yalan ve hilelerle psikolojik baskı oluşturduğuna" karşı uyarıda bulunulurken, İsrail ordusunun "yerinden edilmiş insanlara karşı en çirkin işkence ve taciz biçimlerini uyguladığı, ayrıca onlarcasını infaz ettiği ve yaralıları kan kaybından ölüme terk ettiği" vurgulandı.

Açıklamada uluslararası topluma, "Gazze Şeridi'ndeki açlığı sistematik bir politika olarak kullanarak saldırıların başından bu yana uyguladığı yerinden edilme politikasını durdurması için İsrail'e acilen müdahale etmesi ve baskı yapması" çağrısında bulunuldu.

Ordu, geçtiğimiz günlerde "X" ve "Facebook" platformları aracılığıyla Gazze ve Kuzey Valiliklerinden vatandaşların "güvenli" olduğunu öne sürdüğü güneye doğru geçiş rotalarını gösteren haritalar yayınlamıştı.

Ancak görgü tanıkları AA'ya, Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim ekseninde konuşlanan İsrail ordusunun, kuzeyden gelen kontrol noktasından geçen Filistinlileri yakalayıp öldürdüğünü söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 9198 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.