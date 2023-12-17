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Gazze'deki İsrailli Esirlerin Aileleri Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Gazze'deki İsrailli Esirlerin Aileleri Gösteri Düzenledi

İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında serbest bırakılma çağrısı yapmak için gösteri düzenledi. Esir yakınları, ellerinde dövizlerle hükümete seslenerek taleplerini iletti. Göstericiler, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin sayısını temsil eden 241 saniye boyunca trafiği kapattı. Esir aileleri, yeni bir takas anlaşması talep ediyor.

Gazze\'deki İsrailli Esirlerin Aileleri Gösteri Düzenledi
17.12.2023 - 23:45,
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Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında gösteri düzenledi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun yayımladığı videoya göre, bakanlık yakınlarında toplanan esir yakınları ellerinde taşıdıkları dövizlerle yakınlarının serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulundu.

Göstericiler, bakanlık yakınlarındaki bir yolu Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin sayısına atfen 241 saniye boyunca trafiğe kapattı.

Esir aileleri dün de Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binası ve Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisi önünde benzer gösteriler düzenlemişti.

İsrailli esir yakınları yeni bir takas anlaşması talep ediyor

İsrail ordusunun 15 Aralık'ta "İsrail ordu güçlerinin Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdüğünü" açıklamasının ardından, çok sayıda esir yakını dün geç saatlerde Tel Aviv'de ve Kudüs'te gösteri düzenlemişti.

Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binası ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri ile onları destekleyen bir grup, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için Netanyahu hükümetine, yeni bir esir takası anlaşması yapması için çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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Tel Aviv, İsrail, Kudüs, Gazze, Son Dakika

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