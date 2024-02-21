Gazze\'deki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Protesto Gösterisi Düzenlendi

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Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler, düzenledikleri gösteride, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesinin, ülkesi için "en önemli şey olmadığı" yönündeki sözlerini eleştirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yakınları Gazze'de tutulan İsrailliler, Kahire'deki esir takası ve ateşkes görüşmelerine İsrail hükümetinin heyet göndermeme kararını protesto etmek amacıyla Savaş Kabinesi Toplantısı'nın da yapıldığı Savunma Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi ve Begin Yolu'nu kesti.

İsrailli Bakan'ın açıklamalarını duyduklarında öfkelenen protestocular, Smotrich karşıtı sloganlar attı.

Gazze'de esir tutulan Ohad Ben-Ami'nin kardeşi Kobi Ben-Ami, "Bakan Smotrich'i özel bir görüşmeye davet etmek ve ona 15 dakika kendisini bizim yerimize koyabileceğini açıklamak istiyorum." dedi.

Ben-Ami, "Eğer bu yeterli olmazsa Smotrich'i Gazze'deki tünellerde kardeşimle yer değiştirmeye davet ediyorum, ben de stüdyolarda oturup yakınlarına bu sözü söyleyeceğim." diye konuştu.

"Smotrich; sen önemsiz, küçük ve iğrenç birisin"

Gazze'de esir tutulan kadın asker "Leary'nin" babası Eli Elbag, "Sevgili Smotrich Bey, kendinizden utanmalısınız. İsrail devletinde böyle bir liderin olması utanç verici. Sen önemsiz, küçük ve iğrenç birisin." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetine seslenen Elbag, "Tüm bakanlara sesleniyorum, eğer esirlerin en önemli şey olduğunu söylemezseniz yazıklar olsun." değerlendirmesini yaptı.

Yakını 7 Ekim'de öldürülen ve cenazesi Gazze'de tutulan Udi Goren de Smotrich'in açıklamasına ilişkin, "Bu açıklamayı sadece olanlardan kendini sorumlu tutmayan birisi yapar. Şimdi savaş kabinesi toplanıyor, kaçırılanların geri dönüşü konusunda tüm sorumluluk oradaki ve hükümetteki herkesin üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Goren, "137 gündür şartların elverişli olmadığını duyuyoruz. Artık vakti geldi ve Kahire'ye temsilci göndermeme kararı aldınız." diye konuştu.

Aşırı sağcı Bakan, İsrailli esirlerin, ülkenin endişe etmesi gereken en önemli şey olmadığını söylemişti

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, "esirlerin, İsrail'in endişe etmesi gereken en önemli şey olmadığını" ve İsrail için en önemli şeyin, "Hamas'ı yok etmek olduğunu" söylemişti.

Smotrich, "Neden bunu bir yarışma haline getirelim? Şu an önemli olan nedir? Hamas'ı yok etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Esirlerin serbest bırakılması çabasının önemli olduğunu aktaran Smotrich, "Ancak 'bedeli ne olursa olsun' sözünün sorunlu olduğunu anlamanız lazım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, esirlerin geri dönüşünü "en acil şey" diye niteleyerek bunun sadece "amaçları değil, aynı zamanda da ahlaki zorunluluk olduğu" açıklamasını yapmıştı.

Mossad Başkanı David Barnea, Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet, 13 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD ve Katar'ın da katılımıyla düzenlenen Gazze'de ateşkes ve esir takasının görüşüldüğü toplantılara katılmıştı.

Sonuç alınamayan ve devam edeceği belirtilen toplantıların takibi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin heyet göndermeme kararı aldığı ortaya çıkmıştı.