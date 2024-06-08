Gazze'deki İsrailli Esirlerin Yakınları Esir Takası İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Gazze'deki İsrailli Esirlerin Yakınları Esir Takası İçin Çağrı Yaptı

Gazze\'deki İsrailli Esirlerin Yakınları Esir Takası İçin Çağrı Yaptı

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, esirleri kurtarmanın tek yolunun, Filistinli direniş gruplarıyla takas anlaşması yapmak olduğunu belirtti. İsrail'in, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında 4 esiri kurtardığını duyurmasının ardından esir yakınları Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi. Esir yakınları, yapılan operasyonlarda birçok esirin kurtarıldığını ancak esir takası anlaşmasıyla 100'ü aşkın esirin serbest kalacağını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

08.06.2024 22:21
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Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, esirleri kurtarmanın tek yolunun, Filistinli direniş gruplarıyla takas anlaşması yapmak olduğunu belirtti.

İsrail'in, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında 4 esiri kurtardığını duyurmasının ardından esir yakınları Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan bir esir yakını "Gazze'de hala 120 esir var. Onların hepsini geri getirmenin tek yolu esir takası anlaşması yapmak." dedi.

Bir başka esir yakını ise esir takası anlaşmasına bir adım daha yaklaştıklarını ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Esir yakınları yaptıkları ortak yazılı açıklamada ise şu ana kadar birçok operasyonda çok sayıda esirin kurtarıldığını ancak esir takası anlaşmasıyla 100'ü aşkın esirin serbest kalacağını kaydetti ve yetkililere "gidin ve savaşı sona erdirmek ve esirleri canlı olarak evlerine döndürmek için anlaşmaya varın" çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilerek, iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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