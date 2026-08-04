Gazze'deki Kanser Hastaları Kritik Tehdit Altında - Son Dakika
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Gazze'deki Kanser Hastaları Kritik Tehdit Altında

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Gazze'de her gün 3 kanser hastası ilaç ve tedavi eksikliği yüzünden hayatını kaybediyor.

İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gerekli ilaç ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle her gün 3 kanser hastasının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze Onkoloji Merkezi Müdürü Muhammed Ebu Neda, kanser hastalarının sağlık durumunun benzeri görülmemiş şekilde kötüleştiği uyarısında bulundu.

Ebu Neda, yaptığı açıklamada, hastaların Gazze dışına çıkışlarının engellenmesi ve gerekli tedavilere erişimde yaşanan ciddi eksikliklerin yaklaşık 11 bin kanser hastasının hayatını tehdit ettiğini belirtti.

Ebu Neda, gerekli tedavi imkanlarının bulunmaması ve uzman sağlık hizmetlerinin durması nedeniyle hastalığın yol açtığı komplikasyonlar sonucu günde 3 kanser hastasının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gazze dışında tedavi için resmi yazısı bulunan 4 bin hasta çıkış bekliyor

Yaklaşık 4 bin hastaya Gazze dışında teşhis ve tedavi için resmi sevk belgesi verildiğini aktaran Ebu Neda, İsrail tarafından sınır kapılarında uygulanan ağır kısıtlamalar ve geçişlerin büyük ölçüde kapalı tutulması nedeniyle hastaların bölgeden ayrılamadığını belirtti.

Bölgede sağlık sisteminin ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ebu Neda, radyoterapi gibi kanser tedavilerinde kullanılan imkanların bulunmadığını, kemoterapi ilaçlarının temininde de büyük zorluklar yaşandığını kaydetti.

Doktorlar, imkansızlıklar nedeniyle kritik kararlar almak zorunda

Gazze'deki tıbbi malzeme eksikliği listesinin başında yüzde 61'le kanser ilaçlarının bulunduğuna dikkati çeken Ebu Neda, onkoloji merkezlerinin de İsrail saldırılarında zarar gördüğünün altını çizdi.

Sağlık ekiplerinin mevcut imkansızlıklar nedeniyle kritik kararlar almak zorunda kaldığını aktaran Ebu Neda, radyoterapinin yapılamaması ve hastaların bölge dışına çıkışındaki zorluklar nedeniyle bazı erken evre meme kanseri vakalarında dahi memenin tamamen alınması yoluna gidildiğini ifade etti.

Acil destek çağrısı

Ebu Neda, uluslararası sağlık kuruluşlarına "başta kemoterapi ilaçları olmak üzere kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaçların yeterli ve sürdürülebilir miktarda Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için acilen harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Filistinli yetkili ayrıca, Gazze dışında radyoterapi ve kemoterapi görmesi gereken hastaların çıkışlarının kolaylaştırılmasını ve kanser hastalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin güvence altına alınmasını istedi.

İsrail saldırıları ve ablukasından en çok sağlık sektörü etkilendi

Gazze Kanser Merkezinin İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları sırasında büyük ölçüde tahrip edilerek hizmet dışı kalması nedeniyle onkoloji hastalarının ağır koşullarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla büyük yıkıma uğrayan Gazze'de sağlık sektörü en fazla etkilenen alanlardan biri oldu.

Çok sayıda hastane ve sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı Gazze'de, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle tıbbi malzeme ve ilaç girişinin de kısıtlanması hastaların durumunu daha da ağırlaştırdı.

Gazze dışında tedavi görmesi gereken hastaların düzenli olarak bölgeden çıkışına izin verilmemesi ise kritik durumdaki hastaları ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor. Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor, sınır kapılarından giriş çıkışlara kısıtlı şekilde izin veriyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Kanser Hastaları Kritik Tehdit Altında - Son Dakika

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