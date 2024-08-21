Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı

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İsrail'in 10 ayı aşkın süredir hava, kara ve denizden sürdürdüğü şiddetli saldırıların hedefi olan Gazze Şeridi'nde can kaybı 40 bini geçerken mezarlarda boş yer kalmadı.

İsrail saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor.

Özellikle Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki birçok bölgede bulunan mezarlıklarda boş alanın kalmadığı belirtiliyor.

Gazze kentindeki Suveyf Kabristanlığında çalışan mezarlık görevlisi Saad Hasan Bereket, AA muhabirine, ömrünün kabristanlarda geçtiğini ancak hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

Mezarlar üç tabaka

Bereket, savaştan önce günde birkaç defin gerçekleştirirken 7 Ekim sonrasında günde 70, 80, 100 hatta bazen 300 cenaze defnettiğinin dahi olduğunu dile getirdi.

Suveyf Kabristanlığında bir mezara üst üste üç cenaze defnedildiğini anlatan Bereket "Zorluk şu; mezar açacak yer kalmadı, ben mezar üstüne mezar yaptım. Burası bir iki değil, üç tabaka mezardan oluşuyor." dedi.

Bereket, daha önce bölgede 9 kabristana baktığını belirterek şunları söyledi:

"Ensar ve Suveyf kabristanlığına girebiliyorum. Her yerde bombalama var, insanların olduğu yerlerdeki kabristanlara girebiliyorum. Bombardıman gece gündüz devam ediyor."

"Şehitler toplu mezarlara defnediliyor ve onlar için ücret alınmıyor." diyen Bereket, müstakil mezar talebinde bulunanların ise yaklaşık 300 şekel ödemeleri gerektiğini ifade etti.

"Gazze'nin orta bölgesinde 3 kabristan bulunuyor, onlar da ağzına kadar dolu"

Nusayrat Mülteci Kampı'ndan göçe zorlanan Filistinlilerden Muhammed Abdullah, saldırıların devam ediyor olmasından dolayı cenaze definlerinde büyük zorluk yaşandığını ifade etti.

İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarının çok fazla olması nedeniyle artık mezarlıkların doluluğunu vurgulayan Abdullah, şöyle konuştu:

"Şehit sayısı ürkütücü ve dehşet verici şekilde sürekli artıyor. İşlenen en küçük katliamda 10 ya da 20 şehit veriliyor. (Gazze Şeridi'nde) Orta bölge denilen yerde sadece 3 kabristan bulunuyor, onlar da ağzına kadar dolu."

Abdullah, son gelen 8 cenaze için mezar açmak istediklerini ancak mezarlardan daha önce gömülmüş cesetler çıktığını belirterek, kabristandaki yoğunluktan dolayı boş yer bulmakta büyük sıkıntı çektiklerini söyledi.

"(Kabristanda) Boş yer yok, boş alanlarda da yerinden edilen insanlar var"

Kabristanları sadece ölüler değil dirilerin de doldurduğuna işaret eden Abdullah, "Yeni kabir açacak yer yok, çünkü kabristanlara sığınmış olan yerinden edilen çok sayıda insan var." dedi.

Yaşadıkları çaresizliğe dikkati çeken Abdullah, "Yaşayan ölüler önceliklidir." dedi.

Defin için gelen cenaze sayısının ürkütücü olduğunu, bir taraftan saldırıların durmaksızın devam ettiğini ve 40 bin şehidin yanı sıra kayıpların da bulunduğunu dile getiren Abdullah, "(Kabristanda) Boş yer yok, boş alanlarda da yerinden edilen insanlar var." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.