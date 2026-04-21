Gazze'deki Patlayıcı Mühimmat Tehdidi

21.04.2026 13:24
GICHD Direktörü, Gazze'deki patlayıcı maddenin temizlenmesinin karmaşık ve uzun süreceğini belirtti.

Cenevre Uluslararası İnsani Mayın Temizleme Merkezi (GICHD) Direktörü Tobias Privitelli, " Gazze'de patlayıcı mühimmatlar yaşam alanlarına, kentsel alanlara yerleştirildi ve bunların temizlenmesi çok zaman alacak. Bu, teknik olarak karmaşık olacak." dedi.

Privitelli, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

29. Uluslararası Mayın Temizleme Ulusal Direktörleri ve BM Danışmanları Toplantısı'nın (NDM-UN29) yarın Cenevre'de başlayacağını belirten Privitelli, alanında uzman birçok kişiyi bir araya getirecek toplantının zorlu bir süreçte gerçekleşeceğini kaydetti.

"Daha fazla mayınlı arazi, açıkta kullanılan mühimmat ve kurban görüyoruz." diyen Privitelli, bununla ilgili yürütülen mücadelenin daha az fonlandığını söyledi.

Privitelli, "Bugün, 60'tan fazla ülkede 100 milyondan fazla kişinin kara mayınları ve diğer patlayıcı maddelerin tehdidi altında yaşadığını düşünüyoruz. Bu silahlar her gün öldürüyor ve yaralıyor. Tahminlere göre, yalnızca 2024'te kara mayınları, misket bombaları ve diğer savaş kalıntılarından 6 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Mağdurların yüzde 90'ı sivil ve bunların yarısı çocuk." dedi.

"Gazze'de patlayıcı mühimmatlar kentsel alanlara yerleştirildi"

Suriye'de neredeyse her gün mayınlarla ilgili olaylar yaşandığına işaret eden Privitelli, Ukrayna'da sadece 2025'te mayınlar nedeniyle 1600'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Privitelli, Ukrayna'nın cephe bölgelerinde tarım alanlarının yüzde 38'inin kara mayınlarıyla kirlenmiş durumda olduğunun altını çizerek, "Elbette bir diğer önemli bağlam da Gazze. Gazze'de patlayıcı mühimmatlar yerleşim alanlarına, kentsel alanlara yerleştirildi ve bunların temizlenmesi çok zaman alacak. Bu, teknik olarak karmaşık olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
