Gazze'deki sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor

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Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Tıbbi Koordinatör Yardımcısı Muhammed Ebu Mugaysib, saldırı altındaki Gazze'de sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirtti.

Mugaysib, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki son durum ve sağlık hizmetlerinin sağlanması konusunda yaşanan zorluklara ilişkin AA muhabirinin sorularını çevrim içi yanıtladı.

Gazze'de 30 bin kişinin öldürüldüğünü ve bunların çoğunluğunun kadın ile çocuk olduğunu vurgulayan Mugaysib, "Şu anda Gazze'deki durumu anlatmaya bu kadar yeter." ifadesini kullandı.

Mugaysib, MSF olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde birkaç hastaneye destek verdiklerini ancak kuzeyindeki, Han Yunus ve Gazze şehrindeki diğer hastanelere erişemediklerini kaydetti.

"Ateşkesle savaşın duracağını da umut ediyoruz." diyen Mugaysib, böylelikle hastanelere geri dönebileceklerini ve yoğun çalışmayla onları eskisi gibi işler hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Mugaysib, "Gazze'de güvenli bir bölge yok. Bu hem insanlar hem de sağlık çalışanları için geçerli. Savaşta doğrudan hedef alınan veya ikincil olarak zarar gören çok sayıda üyemiz var." dedi.

Ramazan ayında özellikle Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş kişilerin çok zorluk çekeceğini belirten Mugaysib, Refah kentinde 1,5 milyon civarında insanın çadırlarda yaşadığını hatırlattı.

Mugaysib, "Gazze'deki hastaların, uzun süreli tedavilere ve özel cerrahi rekonstrüktif cerrahiye ihtiyaçları olacak. Hastaların yaraları çok kritik ve bu nedenle uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulacak." diye konuştu.

Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların yeterli olmadığına işaret eden Mugaysib, Gazze'ye tıbbi yardımlar dahil insani yardım girişlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Mugaysib, MSF hastanesindeki hastalara sağlık hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek durumun görünenden daha zor olduğunu ifade etti.

Gazze halkını sürekli olarak bombardıman ve hava saldırısı altında yaşadığını kaydeden Mugaysib, "Gazze'deki sağlık durumu ise her geçen gün daha kötüye gidiyor. Şu anda Gazze'nin güneyinde faaliyet gösteren çok az hastane var. Hastaların bu hastanelere bile ulaşmasında da zorluk yaşanıyor." dedi.