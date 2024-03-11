Gazze'deki sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Tıbbi Koordinatör Yardımcısı Muhammed Ebu Mugaysib, saldırı altındaki Gazze'de sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirtti.
Mugaysib, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki son durum ve sağlık hizmetlerinin sağlanması konusunda yaşanan zorluklara ilişkin AA muhabirinin sorularını çevrim içi yanıtladı.
Gazze'de 30 bin kişinin öldürüldüğünü ve bunların çoğunluğunun kadın ile çocuk olduğunu vurgulayan Mugaysib, "Şu anda Gazze'deki durumu anlatmaya bu kadar yeter." ifadesini kullandı.
Mugaysib, MSF olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde birkaç hastaneye destek verdiklerini ancak kuzeyindeki, Han Yunus ve Gazze şehrindeki diğer hastanelere erişemediklerini kaydetti.
"Ateşkesle savaşın duracağını da umut ediyoruz." diyen Mugaysib, böylelikle hastanelere geri dönebileceklerini ve yoğun çalışmayla onları eskisi gibi işler hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.
Mugaysib, "Gazze'de güvenli bir bölge yok. Bu hem insanlar hem de sağlık çalışanları için geçerli. Savaşta doğrudan hedef alınan veya ikincil olarak zarar gören çok sayıda üyemiz var." dedi.
Ramazan ayında özellikle Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş kişilerin çok zorluk çekeceğini belirten Mugaysib, Refah kentinde 1,5 milyon civarında insanın çadırlarda yaşadığını hatırlattı.
Mugaysib, "Gazze'deki hastaların, uzun süreli tedavilere ve özel cerrahi rekonstrüktif cerrahiye ihtiyaçları olacak. Hastaların yaraları çok kritik ve bu nedenle uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulacak." diye konuştu.
Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların yeterli olmadığına işaret eden Mugaysib, Gazze'ye tıbbi yardımlar dahil insani yardım girişlerinin artırılması çağrısında bulundu.
Mugaysib, MSF hastanesindeki hastalara sağlık hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek durumun görünenden daha zor olduğunu ifade etti.
Gazze halkını sürekli olarak bombardıman ve hava saldırısı altında yaşadığını kaydeden Mugaysib, "Gazze'deki sağlık durumu ise her geçen gün daha kötüye gidiyor. Şu anda Gazze'nin güneyinde faaliyet gösteren çok az hastane var. Hastaların bu hastanelere bile ulaşmasında da zorluk yaşanıyor." dedi.
Son Dakika › Güncel › Gazze'deki sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor - Son Dakika
Kayseri'de kadınlar tarafından yaptırılan şifahane, medrese, hamam ve cami gibi vakıf eserleri yüzyıllardır insanlığa hizmet veriyor. Gevher Nesibe ve Hunad Hatun tarafından yaptırılan eserler, kentin sosyal hayatına katkı sağlıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, Hunat Hatun Medresesi hediyelik eşya üretimi yapıyor. Kayseri'deki vakıf eserleri, kültür ve sanatın merkezi haline gelmiştir.
Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında, 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, tüfek, 13 fişek, 58 sentetik ecza ve 100 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada öne çıkan projeyle, kağıt israfını en aza indirerek daha sürdürülebilir bir okul ortamı oluşturmayı hedefliyor. Proje, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanıyor ve İstanbul Avrupa Bölge üçüncülüğü ödülünü kazanmıştır. Mobil uygulama sayesinde pansiyonda yılda 6 bin kağıt israfı neredeyse sıfıra indirilmektedir.
Xiaomi, HyperOS için yayınlayacağı yeni güncelleme ile YouTube arka planda oynatma özelliğini kaldıracak. Kullanıcılar artık YouTube Premium aboneliği gerekecek. MIUI 14 kullanıcıları ise özelliğe erişmeye devam edecek.
Migros, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adı verilen bu etkinlikte, binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla Migros'un çeşitli dijital hizmetleri vurgulandı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kaybolan ve 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada Adana Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kararını açıkladı. Büyükbaba H. Yağal'a 45 yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklar beraat etti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Kaynarca ilçesindeki mobilya üretim tesislerini gezdi. SUBÜ Kariyer ve İş Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında öğrencilere iş yeri uygulaması ve staj imkanları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler ayrıca çeşitli firmaların mobilya üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.
Eskişehir Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında okul çevrelerini güvene almak için çalışmalar sürüyor. Ailelerin çocuklarını, huzur ve güven ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri, bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunabilmeleri, bölücü-yıkıcı örgütlerin okullar etrafında öğrencileri etkileyecek zararlı girişimlerde bulunmalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmelerini temin etmek maksadıyla Eskişehir Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.
Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, bir grup Yomralı kadın ile bir araya gelerek 5 yılda yapılan önemli işleri anlattı.
Güvenlik araştırmacıları, Tesla şarj istasyonlarında kurulan sahte WiFi ağları kullanarak Tesla sahiplerinin oturum açma bilgilerini çalmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Hackerlar, sahip oldukları bilgilerle gerçek Tesla uygulamasına giriş yaparak, aracın yerini takip edebiliyor ve daha sonra çalabiliyorlar. Bu durum, Tesla ve diğer elektrikli araç üreticileri için araç güvenliğini artırmak adına önemli adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?