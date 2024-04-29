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Gazze'deki Sağlık Hizmetlerindeki Aksaklıklar Ölümlere Neden Oluyor

Gazze\'deki Sağlık Hizmetlerindeki Aksaklıklar Ölümlere Neden Oluyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de kritik sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların ölümlere neden olduğunu bildirdi. MSF tarafından yayımlanan raporda, Gazze'nin sağlık sisteminin yıkıma uğradığı ve insanların akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi ve sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların salgın hastalıklar, yetersiz beslenme ve uzun vadeli psikolojik travma riskini artırdığı belirtildi. Ayrıca raporda, Gazze'deki insani krize ek olarak Refah'a yapılacak bir saldırının felaket olacağı uyarısı yapıldı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı.

29.04.2024 21:01
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de kritik sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların ölümlere neden olduğunu bildirdi.

MSF tarafından "Gazze'deki Sessiz Ölümler: Sağlık sisteminin yıkımı ve Refah'ta hayatta kalma mücadelesi" başlıklı rapor yayımlandı.

Raporda, "Gazze'nin sağlık sistemi yıkıma uğradı. Erkekler, kadınlar ve çocuklar akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya, fiziksel ve zihinsel sağlıkları hızla kötüleşiyor." ifadeleri yer aldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarındaki yıkımın büyüklüğüne işaret edilen raporda, kritik sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların ölümlere neden olduğu aktarıldı.

Raporda, "Refah kentinde çalışmalarını yürüten MSF ekipleri, yok olan sağlık sistemi ve insanlık dışı yaşam koşullarının aynı zamanda salgın hastalıklar, yetersiz beslenme ve uzun vadeli psikolojik travma riskini de artırdığını belirtiyor." denildi.

Gazze'deki mevcut insani krize ek olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yapacağı bir saldırının "akıl almaz" bir felaket olacağı konusunda uyarıda bulunulan raporda, acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yer aldı.

Raporda, Gazze'deki sağlık personeli dahil tüm halkın ruh sağlığının çok kötü durumda olduğu da vurgulandı.

Ayrıca raporda, İsrailli yetkililerin kısıtlamaları ve engellemeleri nedeniyle Gazze'ye tıbbi malzeme ve insani yardım ulaştırmanın ciddi zorluklar içerdiği bildirildi.

"Ateşkes olmadığı takdirde, Gazze'de daha fazla insanın öldüğüne tanık olmaya devam edeceğiz"

Raporda görüşlerine yer verilen MSF Acil Durum Programları Başkanı Mari Carmen Vinoles, "Gazze'de dolup taşan hastanelerde kaç çocuk zatürreden öldü? Önlenebilir hastalıklar nedeniyle kaç bebek hayatını kaybetti? Saldırıya uğrayan hastanelerdeki böbrek diyaliz ünitelerinin kapatılmasının ölümcül sonuçları ne olacak? Bunlar, Gazze genelinde sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaşanan ve tüm bu kaos içinde rapor edilmeyen Gazze'deki sessiz cinayetlerdir." ifadelerini kullandı.

MSF Acil Durum Koordinatörü Sylvain Groulx ise, Filistinli sağlık personellerinin çok zor şartlarda çalıştığını kaydetti.

Groulx, "Derhal ve kalıcı bir ateşkes ile anlamlı insani yardımın girişi olmadığı takdirde, Gazze'de daha fazla insanın öldüğüne tanık olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Sağlık Hizmetlerindeki Aksaklıklar Ölümlere Neden Oluyor - Son Dakika

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