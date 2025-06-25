Gazze'deki Sağlık Krizi: 800 Hastanın Ölümü - Son Dakika
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Gazze'deki Sağlık Krizi: 800 Hastanın Ölümü

25.06.2025 18:42
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İsrail ablukası yüzünden Gazze'de 800'den fazla hastanın tedavi için beklerken hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde 800'ü aşkın hastanın tedavi olmak için bölge dışına çıkmayı beklerken hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları ile ablukasının sürdüğü Gazze'de sağlık sistemi ve hastaların durumuna ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in, acil tıbbi malzemelerin girişini engellemeye devam etmesi nedeniyle sağlık sisteminin durumunun felaket seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, halen hizmet vermekte olan birkaç hastanenin karşı karşıya olduğu ciddi krizler nedeniyle yakın bir zamanda faaliyetlerine son verebileceği uyarısı yapıldı.

Gazze'de yaralı sayısındaki artış nedeniyle hastanelerin acil, yoğun bakım üniteleri ile ameliyathanelerinin hasta kapasitesini aştığı, 312 ameliyathaneden 45'inin sınırlı kapasiteyle çalıştığı, bu nedenle komplike ve acil cerrahi müdahalelerin yapılmasının güçleştiği kaydedildi.

İlaç ve tıbbi malzemelerdeki sıkıntıya da dikkat çekilen açıklamada, temel ilaçların yüzde 47'sinin, tıbbi malzemelerin de yüzde 65'inin bulunamadığı, bunun da özellikle kanser ve kalp hastalarını ciddi şekilde etkilediği aktarıldı.

Hastaların Gazze dışına çıkmasına izin verilmemesinin doğurduğu sonuçlara da değinilen açıklamada, 338 kanser hastası ve 513 hastanın tedavi için yurtdışına seyahat etmeyi beklerken hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki 11 bin kanser hastasının, onkoloji hastanelerinin İsrail saldırılarında yıkılması, tedavi eksikliği ve seyahatlerinin engellenmesi nedeniyle tedaviden mahrum kaldığı, böbrek hastalarının da ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Halkın yetersiz beslenmesi, içme suyuna erişememesi ve barınaklarda kötü koşullarda yaşamasının salgın hastalıkların yayılmasına sebep olduğu vurgulanan açıklamada, yıl başından bu yana 59 bin kanlı ishal, 254 bin solunum yolu vakası ve 337 menenjit tespit edildiği dile getirildi.

Açıklamada, ilgili kurumlara, Gazze'yi içinde bulunduğu insani felaketten kurtarmak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Sağlık Krizi: 800 Hastanın Ölümü - Son Dakika

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