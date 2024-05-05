Gazze'deki saldırılarda 5 kişinin çürümüş cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Gazze'deki saldırılarda 5 kişinin çürümüş cesedine ulaşıldı

Gazze\'deki saldırılarda 5 kişinin çürümüş cesedine ulaşıldı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin çürümüş cesedine ulaşıldığını belirtti. Sivil Savunma Birimi'nin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

05.05.2024 22:59
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Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin çürümüş cesedine ulaşıldığını belirtti.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Basal, sivil savunma ekiplerinin, İsrail güçlerinin daha önce Gazze kentinde stadyum yakınında hedef aldığı evin enkazında 5 Filistinlinin çürümüş cesedine ulaştığını aktardı.

Ekiplerin enkazda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Basal, Sivil Savunma Birimi'nin, araçları İsrail saldırılarında kullanılmaz hale geldiği için zorlandığını vurguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda bölgede 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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