Gazze'deki Sanatçılardan Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'deki Sanatçılardan Filistin'e Destek Çağrısı

Gazze\'deki Sanatçılardan Filistin\'e Destek Çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç sanatçılar Gazze'deki yıkımları tuvale dönüştürerek Filistin'in unutulmaması için mücadele ediyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Gazze'de, yıkılmış duvarları tuvale dönüştürerek savaşın izlerini resmeden genç sanatçılar Obay Kareem ile Layan Al Quaqa, uluslararası kamuoyuna Filistin'i unutmama çağrısı yaptı.

Daha önce Filistin'e destek veren Brezilyalı aktivist Thiago Avila ile İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın portrelerini Gazze'nin yıkılan duvarlarına çizen ikili, son olarak Filistin'e verdiği destek nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini hazırladı.

Genç sanatçıların eserlerine Sanchez'in sosyal medyadan teşekkür mesajıyla karşılık vermesi, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

Kareem ve Al Quaqa, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, tüm dünya halklarından ve liderlerden Gazze ve Filistin davasına sahip çıkmalarını istedi.

"Filistin'i destekleyen Türk halkına sonsuz teşekkürler"

21 yaşındaki Filistinli sanatçı Kareem, futbolcu Lamine Yamal Filistin bayrağını kaldırdığında çok mutlu olduklarını ve İspanya Başbakanı Sanchez'in onu savunarak Filistin davasına verdiği desteği de hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Sanchez'in bu desteği için ona ve tüm İspanya halkına ithafen Gazze'nin yıkıntıları üzerine bir resim çizerek teşekkürlerini ilettiklerini belirten Kareem???????, "Başbakan Sanchez'in mesajı bizi son derece sevindirdi. Onun ve İspanyol halkının güçlü duruşu ve Filistin'in yanında yer alması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Kareem, Gazze'de yaşamanın da sanat yapmanın da çok zor olduğunu dile getirdi.

Tüm eserleri kişisel gayretleriyle tamamladıklarını anlatan Kareem, şunları kaydetti:

"Kimseden destek almıyoruz. Kendi bütçemizle harabeler arasında resim çizip farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bizler Gazze'deki sanatçılar olarak büyük bir desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Dünyaya mesajım şudur, Gazze'deki savaş henüz bitmedi. Tüm onurlu insanların, İspanya Başbakanı'nın mazlum Filistin halkının yanında durduğu gibi doğru ve adil bir duruş sergilemesini istiyorum. Lütfen sesimiz olun, bizi destekleyin. Yok olmamıza izin vermeyin."

Türk halkına da teşekkürlerini ileten Kareem, "Yüce Türk halkına mesajım ise Filistin davasını ve sanatı desteklemeye devam etmeleridir. Filistin'in yanında duran ve Filistin'i destekleyen Türk halkına sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki acımızın ve soykırımın bir an önce durmasını istiyoruz"

Kareem ile yaptığı resimlerle Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya çalışan 11 yaşındaki Al Quaqa da İspanya Başbakanı Sanchez'in mesajının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Gazze'deki savaş bitmedi. Çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Gazze'deki acımızın ve soykırımın bir an önce durmasını istiyoruz, lütfen sesimizi tüm dünyaya iletin." diye konuştu.

Türk halkına da mesaj gönderen Al Quaqa, "Sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederim. İnşallah biz devam edeceğiz, sizler de bizi desteklemeye devam edin." dedi.

Kaynak: AA

Filistin, İspanya, Güncel, Gazze, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Sanatçılardan Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste
Baraja uçan otomobilden son anda atladı Baraja uçan otomobilden son anda atladı
Cem Küçük’ten sürpriz karar 10 yıl sonra yollar ayrıldı Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almayacak
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 13:06:09. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki Sanatçılardan Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.