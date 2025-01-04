Gazze'deki Soğuklar: IOM'den Acil Yardım Çağrısı

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CENEVRE, 4 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yağışların ve dondurucu soğukların Gazze'de yerinden edilmiş Filistinliler üzerindeki şiddetli etkisinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Örgütün Genel Müdürü Amy Pope cuma günü yaptığı basın açıklamasında "Aralarında en az yedi bebeğin de bulunduğu savunmasız insanlar hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu trajik ölümler, Gazze halkına bir an önce barınma yeri sağlanması ve diğer yardımların ulaştırılmasına duyulan acil ihtiyacın altını çiziyor" ifadelerini kullandı.

IOM'ye göre şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle yerinden edilme bölgelerindeki koşullar daha da kötüleşerek ailelerin açıkta kalmasına neden oldu. Aileler derme çatma barınaklardaki hasarı onarmakta da zorlanıyor.

Birleşmiş Milletler ile diğer uluslararası ve yerel insani yardım kuruluşları, 945.000'den fazla insanın sert kış koşullarında hayatta kalabilmek için acil yardıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor. İhtiyaç duyulan yardımlar arasında termal giysiler, battaniyeler ve barınma malzemeleri yer alıyor.

IOM, yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için ateşkes çağrısını yineledi ve tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uymaya, sivilleri korumaya ve engelsiz insani yardım erişimine izin vermeye davet etti.