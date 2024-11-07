Gazze'deki üniversite öğrencileri eğitimlerini tamamlayabilmek için sınır kapılarının açılmasını istiyor

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Yurt dışında eğitim bursu kazanan Gazzeli onlarca üniversite öğrencisi, eğitimlerini tamamlayabilmek için sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Uluslararası üniversitelerde eğitim bursu kazanan öğrenciler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplandı.

Öğrenciler, "13 ay beklemek yeter" ve "Gazzeli uluslararası öğrencilerin geleceğini kurtarın" yazılı dövizler ile pasaportlarını taşıdı.

Gösterinin ardından farklı akademik seviyelerden yaklaşık 1500 öğrenci adına bir basın açıklaması yapıldı.

İsrail'in saldırıları ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 1 yıl kaybettiklerini ve yeni 1 yılı daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten öğrenciler, uluslararası kuruluşlar ile eğitim kurumlarından Gazzeli öğrencilere destek vermelerini ve bu sorunun çözümü için harekete geçmelerini istedi.

Yurt dışında yeni eğitim yılının haftalar önce başladığına dikkati çeken öğrenciler, zamanla yarıştıklarını ve bekleme gibi bir lüksleri olmadığını vurguladı.

Gazze'deki herhangi bir sınır kapısı üzerinden yurt dışına çıkmadıkları sürece eğitim haklarının tamamen yanacağına işaret eden öğrenciler, bunun sadece öğrencilerin akademik hayatlarını değil bütün bir neslin geleceğini tehdit ettiğini dile getirdi.