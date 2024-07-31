Gazze'den 85 hasta ve yaralı Abu Dabi'ye tahliye edildi - Son Dakika
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Gazze'den 85 hasta ve yaralı Abu Dabi'ye tahliye edildi

Gazze\'den 85 hasta ve yaralı Abu Dabi\'ye tahliye edildi

Gazze'deki sağlık krizine çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonla, 85 hasta ve ağır yaralı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye götürüldü. Operasyon, bölgedeki acil tıbbi ihtiyaçlara yönelik kritik müdahalelerin önemini vurguladı.

31.07.2024 12:12
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CENEVRE, 31 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'den 85 hasta ve ağır yaralı, özel tıbbi bakım almak üzere geniş çaplı ortak bir operasyonla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye götürüldü.

Salı günü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından BAE hükümeti ve diğer ortaklarla işbirliği içinde gerçekleştirilen bu operasyon, Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen bu türden en geniş çaplı sağlık amaçlı tahliye olma özelliğini taşıyor.

Toplam 35 çocuk ve 50 yetişkin hastadan oluşan grup Gazze'den Kerem Şalom sınır kapısı üzerinden İsrail'in Ramon Havaalanı'na nakledildi.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, "Hasta ve ağır yaralıları Gazze'den tahliye ederek onlara hayat kurtaran sağlık hizmeti sunan Birleşik Arap Emirlikleri'ne son derece minnettarım" diyerek ülkenin çabalarından övgüyle bahsetti.

Operasyon, gelişmiş sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu Gazze'de devam eden sağlık krizini de ön plana çıkarırken, DSÖ ve BAE'nin işbirliği, bölgedeki acil tıbbi ihtiyaçlara yönelik kritik müdahalelerin önemini gözler önüne serdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'den 85 hasta ve yaralı Abu Dabi'ye tahliye edildi - Son Dakika

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