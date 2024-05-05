Gazze Şeridi'nden İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 10 asker yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze Şeridi'nden İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 10 asker yaralandı

Gazze Şeridi\'nden İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 10 asker yaralandı

Gazze Şeridi'nden, Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler sonucunda 3'ü ağır 10 asker yaralandı. İsrail Ordu Sözcülüğü, Refah Sınır Kapısı yakınlarından Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne 10 roket fırlatıldığını belirtti. Saldırı nedeniyle Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı kapatıldı ve Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişi durduruldu. İsrail savaş uçakları ise saldırının ardından Refah kentinin çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenledi.

05.05.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle 3'ü ağır 10 askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda 10 kişi yaralandı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden saldırıya dair yapılan açıklamada Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığı belirtildi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın saldırı nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan görgü tanıkları, söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediğini kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nden İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 10 asker yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
14:46 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 16:14:42. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nden İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 10 asker yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement