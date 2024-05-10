Gazze'den İsrail'e 14 roket atıldı, 1'i Beerşeba'ya isabet etti - Son Dakika
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Gazze'den İsrail'e 14 roket atıldı, 1'i Beerşeba'ya isabet etti

Gazze\'den İsrail\'e 14 roket atıldı, 1\'i Beerşeba\'ya isabet etti

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden İsrail'in güneyine 14 roket atıldığı, 1'inin Beerşeba'ya (Bi'rus-Seba) isabet ettiği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah'tan İsrail'in güneyine ilk seferde 9 roket atıldığı, roketlerin açık alana düştüğü belirtildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da sivillere yönelik katliamlara karşılık olarak Beerşeba şehrine iki roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi de İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlerin çoğunu engellediğini yazdı. Saldırılarda bir ev ve bir futbol sahasının zarar gördüğü kaydedildi.

10.05.2024 20:51
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden İsrail'in güneyine 14 roket atıldığı, 1'inin Beerşeba'ya (Bi'rus-Seba) isabet ettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah'tan İsrail'in güneyine ilk seferde 9 roket atıldığı, roketlerin açık alana düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ikinci seferde 5 atış daha yapıldığı, birinin İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeba'ya isabet ettiği ve durumun incelendiği kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da yayımladığı açıklamada, sivillere yönelik katliamlara karşılık olarak Beerşeba şehrine iki roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi de İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlerin çoğunu engellediğini yazdı.

Düşen bir roket nedeniyle vücuduna şarapnel parçası isabet eden 1 İsraillinin yaralandığı belirtilen haberde, yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca saldırılarda bir ev ve bir futbol sahasının zarar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'den İsrail'e 14 roket atıldı, 1'i Beerşeba'ya isabet etti - Son Dakika

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