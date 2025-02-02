Gazze'den Mısır'a Tıbbi Tahliye Başladı - Son Dakika
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Gazze'den Mısır'a Tıbbi Tahliye Başladı

DSÖ, Gazze'deki 37 hastanın Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tıbbi tahliye edildiğini duyurdu.

02.02.2025 00:46
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki 37 hastanın Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tıbbi tahliyesinin yapıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun kapalı tuttuğu Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez gerçekleşen tıbbi tahliyeye ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

"Bugün DSÖ ve ortaklarının desteğiyle Gazze'deki 34'ü çocuk 37 hasta ve 39 refakatçi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek tıbbi tedavi için Mısır'a gitti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Mısır hükümetine, Gazze'deki hastaların bakımı için sağladıkları destekten dolayı teşekkür etti.

Ghebreyesus, "Tıbbi tahliyelerin mümkün olan tüm rotalar üzerinden hızlandırılması için çağrıda bulunuyoruz. Binlerce hayat buna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ, Gazze'de hala 12 ila 14 bin kişinin acil özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs 2024'te kapatılmıştı

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

Kaynak: AA

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