Gazze'den Ürdün'e Kanser Tedavisi için Tahliye

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırısı ve kuşatması altında bulunan Gazze'de kanser tedavisine ihtiyaç duyan 11 çocuğun Ürdün'e tıbbi tahliyesinin yapıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'deki tıbbi tahliyelere ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

"DSÖ, Gazze'den Ürdün'e kanser tedavisine ihtiyaç duyan 11 çocuğu 20 refakatçiyle tahliye etti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'deki binlerce hastanın, hayat kurtarıcı tıbbi bakım için hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, hastaların Gazze Şeridi dışına güvenli bir şekilde nakledilmesi için tüm koridorların kullanılmasını talep ettiklerine işaret ederek "Sonuç olarak barış, en iyi ilaçtır." değerlendirmesinde bulundu.