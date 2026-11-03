Gazze Eğitim Bakanlığı, saldırılarda 14 öğrenci ve 8 eğitimcinin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ekim ayında düzenlediği saldırılarda, 14 öğrenci ile eğitim sektöründe çalışan 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ekim ayı boyunca düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren öğrenci ve eğitim görevlilerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in geçen ay düzenlediği saldırılarda, 6 ila 16 yaşlarındaki??????? 14 öğrencinin hayatını kaybettiği, yeni eğitim öğretim yılında aktif olarak görev yapan 4 öğretmenin yanı sıra Gazze'deki İslam Üniversitesinde çalışan 3 kişi ile 1 akademisyenin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun okulları ve alternatif eğitim alanı olarak kullanılan çadırları hedef alan saldırılarında çok sayıda ilköğretim ve üniversite öğrencisi ile eğitim sektörü çalışanının da yaralandığı kaydedildi.

Saldırılar nedeniyle eğitimde aksamalar yaşandı

Açıklamada ayrıca, İsrail'in yerleşim bölgeleri ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılarının bazı okullarda eğitimin aksamasına veya gecikmesine neden olduğu belirtildi.

Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde eğitim faaliyetlerinin aksadığı bölgeler arasında Han Yunus kentinin güneyi, Deyr el-Belah kentinin doğusu, Bureyc Mülteci Kampı ve Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerin bulunduğu ifade edildi.

Yurt dışındaki eğitim fırsatları engellendi

Açıklamada, sınır kapılarının kapalı tutulması ve ablukanın devam etmesi nedeniyle yurt dışında eğitim görmek için burs kazanan öğrencilerin Gazze dışına çıkamadığı veya eğitimlerini tamamlama fırsatını kaybettikleri ifade edildi.

Sınır kapılarındaki kısıtlamalar nedeniyle okulların ve eğitim kurumlarının temel ihtiyaçlarının yanı sıra engelli bireylerin eğitimi için gerekli cihaz ve ekipmanlar ile eğitim ve mesleki araç gereçlerin de Gazze'ye girişinin engellendiği ifade edildi.

Uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı

Bakanlık açıklamasında, eğitim kurumlarının doğrudan bombardıman veya yakındaki binaların hedef alınması sonucu meydana gelen hasarlar nedeniyle yıkılmasının, çocukların ve öğrencilerin eğitim hakkını ellerinden alan sistematik saldırıların bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına "acil müdahale" çağrısında bulunuldu.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığının verilerine göre, bu seneki eğitim öğretim yılında okullardaki geniş çaplı yıkıma rağmen Gazze'de yaklaşık 700 yüz yüze eğitim noktası oluşturulması ve çevrim içi eğitim imkanlarıyla yaklaşık 541 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de okul ve hastanelerin de hedef alındığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı, altyapının ise yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.