Gazze Hastanesi Müdürü: 'Dünyaya Sesleniyoruz, Ama Hiç Kimse Duymuyor'

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Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, "Dünyaya seslenmeye çalıştık ama bizi duyan yok, herkes kulağını tıkamış durumda. Biz ne kadar bağırsak da kimse çığlıklarımızı duymuyor. Ne kadar tıbbi malzemeye ihtiyacımız olduğunu defalarca söyledik." dedi.

Ebu Safiyye, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen, uluslararası ve yerel çok sayıda yardım kuruluşunun katıldığı, "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi"ne video mesaj göndererek, yaşadıkları şartları anlattı.

"Gazze'de İnsani Kriz ve Geleceğe Bakış" oturumda konuşması dinlenen Ebu Safiyye, içinde bulundukları zor duruma rağmen görevlerini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

İsrail'in hastaneleri hedef alarak altyapıyı yok etmeye çalıştığına dikkati çeken Ebu Safiyye, "Binalarımız hedef alındı, çocukların kaldığı üst katlar vuruldu, bombalı saldırılara maruz kaldı." dedi.

Ebu Safiyye, hedef alınan altyapıya ilişkin, "Su tesisatları vuruldu ve artık temiz su elde edemiyoruz. Su depolarımız tamamen vurulmuş durumda. Hastanenin en önemli bölümleri saldırılara maruz kaldı. Kemal Advan Hastanesi'nde zararımız çok büyük." şeklinde konuştu.

"Yiyecek, içecek, tıbbi malzeme, temiz su, altyapı hiçbir şey yok"

İsrail saldırılardan en çok çocukların zarar gördüğüne işaret eden Ebu Safiyye, "İsrail saldırılarından 12 çocuk direkt yaralandı. 12 yaşında bir çocuk yaralı haldeyken yeniden yaralandı. 2-3 kez ameliyat oldu. Yiyecek, içecek, tıbbi malzeme, temiz su, altyapı hiçbir şey yok. Gerçekten bizim hem insani hem de tıbbi malzeme açısından verdiğimiz kayıplar, zararlarımız çok büyük." diye konuştu.

Hastanede bazı uzmanlıklara ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Ebu Safiyye, "Acil yapılması gereken ameliyatlar var ama o uzmanlıklar bizde yok. Tıbbi açıdan çok sıkıntı yaşıyoruz." dedi.

"Ne söylesek yine de ifade edemeyiz, o kadar yıkım oldu ki"

Ebu Safiyye, hastanede hedef alınan ve zarar gören yerleri onarmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Ne söylesek yine de ifade edemeyiz, o kadar yıkım oldu ki dolayısıyla biz ne söylesek az. Kemal Advan Hastanesi gerçekten çok zarar gördü." şeklinde konuştu.

Hastanenin sürekli hedef alındığını hatırlatan Ebu Safiyye, şöyle devam etti:

"İnsanlar hastaneye sığınmaya çalışıyorlar çünkü hastanenin dışına çıktıkları zaman saldırılara maruz kalıyorlar. Bir sığınak yeri olmaya başladı ve insanlar buraya yığıldılar sonra buraya da saldırdılar. Yaralı çok kişi var, bazı kişiler tanınmaz hale geldi. Yardım çığlıkları duyduk ama yığılma sebebiyle insanları içeri alamıyoruz. Yaralıların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Birçok kişi uzuvlarını kaybetti, bunlardan bahsetmekte zorlanıyorum."

"Boğulan çocuklar var, sanırım saldırılarda farklı fazlar da kullanılmış"

İsrail'in kullandığı silahlara ilişkin Ebu Safiyye, "Boğulmaya maruz kalan çok çocuk var. Sanırım saldırılarda farklı fazlar da kullanılmış." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını yaptığı sırada patlama sesi duyulması üzerine Ebu Safiyye, şunları kaydetti:

"Duyduğunuz gibi bu patlamaları sürekli duyuyoruz ve hastanemize böyle saldırılar düzenleniyor. Kemal Advan Hastanesi sürekli hedef gösteriliyor. Durumumuz bu ve son derece dramatik. Dünyaya seslenmeye çalıştık ama bizi duyan yok, herkes kulağını tıkamış durumda. Biz ne kadar bağırsak da kimse çığlıklarımızı duymuyor. Ne kadar tıbbi malzemeye ihtiyacımız olduğun defalarca söyledik. Burada hayat tamamen yok olmuş durumda."

Gazze'yi çok acıklı bir geleceğin beklediğini söyleyen Ebu Safiyye, "Her yer yıkılmış durumda, gün geçtikçe daha fazla İsrail vahşeti görüyoruz. Her şeyi yıktılar, insan, hayvan, canlı hiçbir şey bırakmadılar, taşları bile bırakmadılar." diye konuştu.

"Rüyalarımızı öldürdüler." diyen Ebu Safiyye, İsrail'in insana dair olan her şeye saldırdığını vurguladı.

İsrail'in Filistinlilerin hatıralarını hedef aldığını dile getiren Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, "Buradayız, burada kalacağız, sonuna kadar biz mücadele edeceğiz ve küllerimizden yeniden doğacağız. Sabredeceğiz ve sabretmeye devam edeceğiz ve Allah'ın dediği olacak." şeklinde konuştu.