Gazze Hükümeti'nden İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Gazze Hükümeti'nden İsrail'e Tepki

Gazze yönetimi, İsrail'in 6 gazeteciyi Hamas'la ilişkilendiren iddialarını yalanladı.

24.10.2024 06:16
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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun, 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihad üyesi olduğu yönündeki iddialarını yalanladı.

Hükümetin medya ofisi, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, Gazze'de Hamas ve İslami Cihad'a ait belgeler bulduklarını ve belgelerin Al Jazeera ağındaki 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihad üyesi olduğunu doğruladığı yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun, gazetecilik ve medya sektörünü hedef almanın bir parçası olarak kamuoyuna yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayarak, gazetecileri şeytanlaştırmaya ve onlara ahlaki suikast düzenlemeye çalıştığı" belirtildi.

Ofisin açıklamasında, İsrail ordusunun, savaşın başından bu yana İsrail'in işlediği suçları ve gerçek durumu aktarmayı başaran gazetecilere ve Filistin halkına yönelik kışkırtmasını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun iddiasının, "gerçeğin sesini susturma, sivillere, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı devam eden suçları meşrulaştırma çabası" olarak nitelendirildi.

İsrail ordusunun, Hamas ve İslami Cihad'a ait olduğunu ileri sürdüğü belgelere ilişkin ise açıklamada, İsrail ordusunun, 2018 yılındaki "Geri Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü" sırasında yaralananların bazı listelerini, Filistin direnişinin listeleri olarak yayınlayarak yanıltıcı bilgiler verdiği belirtildi.

İsrail'in iddiasının yanlış, asılsız ve gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, listede isimleri yer alan söz konusu kişilerin Geri Dönüş Yürüyüşleri'nde yaralandıkları için ilaç ve tedavi aşamalarının tamamlanması için ayrılan ödenekten faydalandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, "takipçilere ve kamuoyuna doğru veri olarak görünmesi için" çeşitli toplumsal gruplara ait bilgi ve verileri kasıtlı olarak birbirine karıştırdığı belirtildi.

Açıklamada, gazeteci birliklerine, federasyonlarına, yerel, Arap ve uluslararası basın kuruluşlarına, İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçları kınama ve onlara yönelik kışkırtmayı reddettiklerini duyurma çağrısında bulunularak, "gazetecilere koruma sağlanması" istendi.

Gazetecilerin hayatlarından İsrail ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum "gazetecilere suikast yapılmasına veya hedef alınmasına" karşı uyarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün Gazze'de Hamas ve İslami Cihad'a ait belgeler bulduklarını ve belgelerin Al Jazeera ağındaki 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihad üyesi olduğunu doğruladığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Hükümeti'nden İsrail'e Tepki - Son Dakika

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