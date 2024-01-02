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Gazze Hükümeti: Suikast Filistin Direnişini Durduramaz - Son Dakika
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Gazze Hükümeti: Suikast Filistin Direnişini Durduramaz

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye suikast düzenlemesinin, Filistin direnişini durduramayacağını, direnişin İsrail işgali ortadan kalkana dek süreceğini belirtti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

Gazze Hükümeti: Suikast Filistin Direnişini Durduramaz
02.01.2024 - 21:23,
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Gazze'deki hükümet, İsrail'in Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye suikast düzenlemesinin, Filistin direnişini durduramayacağını, direnişin İsrail işgali ortadan kalkana dek süreceğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

Sevabite, Aruri suikastinin "İsrail'den beklenen bir suç" olduğunu söyledi.

Aruri'nin Filistin davasına hizmet eden sembol bir isim olduğunu vurgulayan Sevabite, "Aruri'nin şehadete ermesini bekliyorduk çünkü ona ve fedakarlıklarına bu yakışır." ifadesini kullandı.

Sevabite, "Filistin direnişinin suikastlere rağmen devam edeceğinin ve İsrail işgali tamamen ortadan kalkana kadar asla durmayacağının" altını çizdi.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA
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