Gazze İçin Acil Ateşkes Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze İçin Acil Ateşkes Talebi

UNRWA, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek acil ateşkes ve yardımların ulaştırılmasını istedi.

04.12.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde acil ateşkes sağlanması gerekliliğine dikkati çekerek, İsrail saldırıları sebebiyle birçok kez yerinden edilen Filistinli ailelerin çok kötü şartlarla mücadele ettiğini duyurdu.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 14 aydır sürdürdüğü saldırılarıyla insani felakete yol açtığı Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Deyr el-Belah'ta ve Gazze Şeridi genelinde Filistinli aileler çok kötü koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle Filistinlilerin defalarca yerlerinden edildiği aktarılan açıklamada, Gazzelilerin UNRWA bünyesindeki aşırı kalabalıklaşan okullara veya derme çatma çadırlarda barınmaya çalıştığı, temel ihtiyaçlara erişim sağlamakta güçlük çektiği belirtildi.

Açıklamada, "Sürekli artan ihtiyaçların karşılanabilmesi için acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, 17 yıl sürdürdüğü kuşatmasına ek olarak 7 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarla Gazze Şeridi'ni "dünyanın en büyük hapishanesine" çevirdi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyona yakın kişi yerinden edildi.

Ölü sayısının 44 bin 500'ü aştığı, binlerce kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu Gazze'de binalar, yerleşim yerleri ve altyapı ediliyor, bölge halkı göçe zorlanıyor.

İsrail ordusunun saldırılarının yanı sıra Gazze'nin kuzeyi gibi bazı bölgelerine uyguladığı kuşatma ve insani yardımın girişini engellemesi gibi uygulamalar sebebiyle Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze İçin Acil Ateşkes Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:27:57. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze İçin Acil Ateşkes Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.