Güncel

Gazze için metroda örgü örerek yolculuk yaptılar

"Gazze'de yapılan zulümleri dualarımız ve örgülerimizle tedavi etmeye çalışıyoruz"

BURSA - Bursa'da Halk Eğitim Merkezi öğrencisi kadınlar İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık suçuna dikkat çekmek için metroda örgü ördü. Diğer yolcular tarafından da güzel tepkiler alan kadınlar bu tarz etkinliklerin devamının geleceğini ifade etti.

Bursa'da Osmangazi Halk Eğitim Merkezi öğrencisi kadınlar, örgü işlerini alarak metronun yolunu tuttu. Metroda çantalarındaki işleri çıkaran kadınlar, Gazze'de işlenen insanlık suçuna dikkat çekmek için yolculuk süresi boyunca örgü ördü. Metro'daki diğer yolcular tarafından da güzel tepkiler alan kadınlar bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirterek, tüm ev kadınlarına etkinliğe katılma çağrısında bulundu.

"Gazze'de yapılan zulümleri dualarımız ve örgülerimizle tedavi etmeye çalışıyoruz"

Gazze'de yapılan zulme sessiz kalmak istemediklerini ifade eden OSMEK El Sanatları Usta Öğreticisi Neriman Deliduman, "Bu etkinliğin amacı örgüyü herkese sevdirmek ve herkesin örgüyle tedavi olması. Çok sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Gazze'de yapılan zulümleri dualarımız ve örgülerimizle tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu gibi farkındalık etkinliklerine devam edeceğiz. Tüm hanımları bekliyoruz, evde boş oturmasınlar. İşlerini alıp koşa koşa örgü kurslarına gelsinler" şeklinde konuştu.