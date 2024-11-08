Gazze Mezarlığa Dönüştü - Son Dakika
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Gazze Mezarlığa Dönüştü

UNRWA yetkilisi, Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutunu gözler önüne seren bir video paylaştı.

08.11.2024 21:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutlarını gösteren video paylaşarak, bölgenin "mezarlığa döndüğünü" belirtti.

UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Wateridge, X sosyal medya hesabından Gazze'nin kuzeyindeki yıkımı gösteren kısa bir video paylaştı.

Wateridge'in paylaştığı videoda, yol boyu saldırılar nedeniyle yerle bir olup moloz yığınına dönüşmüş yerleşimler dikkat çekiyor.

Gazze'nin kuzeyindeki ağır yıkımı gözler önüne seren videonun yanında paylaştığı mesajında Wateridge, "Gazze'nin kuzeyi boyunca yıkımın nerede başlayıp nerede bittiğini tarif etmenin bir yolu olmadığını" belirtti.

Wateridge, kentteki yıkımın boyutuna ilişkin "Gazze kentine hangi yönden girerseniz girin, evler, hastaneler, okullar, sağlık ocakları, camiler, apartmanlar, restoranlar - hepsi yerle bir olmuş." paylaşımında bulundu.

Wateridge, "Bütün çevre artık bir mezarlığa döndü." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 508 Filistinli öldü, 102 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Hastane, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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