Gazze'nin Hastaneleri 48 Saatte Çalışamaz Hale Gelebilir - Son Dakika
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Gazze'nin Hastaneleri 48 Saatte Çalışamaz Hale Gelebilir

İsrail'in yakıt girişini engellemesi, Gazze hastanelerini açlık ve tedavi yetersizliği tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

22.11.2024 19:47
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Gazze Şeridi Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail'in yakıt girişini engellemesi nedeniyle hastanelerin 48 saat içinde çalışamaz hale gelebileceği veya hizmetlerini azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Hams, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun son saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini hedef aldığı saldırıda 6 sağlık çalışanının yaralandığını, ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Hastanenin jeneratörünün, oksijen tankının ve su hattının hedef alındığını vurgulayan Hams, şunları kaydetti:

"Hastaneler, İsrail işgal güçlerinin yakıt girişini engellemesi nedeniyle 48 saat içinde ya tamamen çalışmayı durduracak ya da hizmetlerini kısıtlayacak. İşgal ordusu, genel olarak Filistin halkını yok etmeye, özelde ise sağlık sistemini tahrip etmeye devam ediyor. Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde sağlık ekipleri yiyeceksiz, hastalar ise tedavisiz durumda. Ne ilk yardım ne de sivil savunma ekipleri çalışabiliyor; bu tamamen bir soykırım."

Özellikle yaşlılar arasında açlığa bağlı ölümlerin yaşandığını aktaran Hams, "Gazze Şeridi açlığın eşiğinde. Hastanelerde kötü beslenme, açlık ve susuzluğa bağlı hastalıklardan çok sayıda çocuk yatıyor." dedi.

Hams, uluslararası topluma Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin korunması, gıda, tıbbi malzeme ve yakıt yardımlarının Gazze'ye girişine izin verilmesi için harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in insani yardımların bölgeye girişini engellemesi nedeniyle sistematik bir aç bırakma politikasıyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası kuruluş bu durumu teyit ederek Gazze'ye insani yardımların girişinin kolaylaştırılması çağrısında bulunuyor ancak bu çağrılar yanıtsız kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'nin Hastaneleri 48 Saatte Çalışamaz Hale Gelebilir - Son Dakika

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