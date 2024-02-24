Gazze\'nin kuzeyindeki Filistinliler İsrail\'in abluka ve saldırılarını protesto etti

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İsrail'in abluka ve saldırılarının yanı sıra açlığa mahkum ettiği Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, maruz bırakıldıkları durumu protesto etti.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesi caddelerini dolduran yüzlerce Filistinli, İsrail'in 5 aya yakın süredir devam eden aralıksız saldırılarını ve bölgeye yardım girişlerini engellenmesine tepki gösterdi.

Gösteriye katılanlar, "Yaralı ve hastalarımız tedavi edilmeyi bekliyor, "Açlık Gazze'nin çocuklarını tehdit ediyor" ve "Gazze'nin kuzeyinde yemek yok, su yok" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemcilerden Eyyub Suveydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede şartların oldukça kötü olduğunu, ne yiyecek ekmek ne de içecek su bulabildiklerini söyledi.

"Gazze'nin kuzeyindeki açlıktan muzdarip olduğumuzu ifade etmek ve sesimizi dünyaya duyurmak için sokaklara çıktık." diyen Suveydi, saldırılara uzun süredir tahammül ettiklerini ancak açlığa katlanmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Suveydi, İslam dünyasını, Arap ülkelerini ve uluslararası kuruluşları, saldırılarını durdurması ve bölgeye insani yardımların girmesine izin vermesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

"Çocuklarımız aç uyuyorlar"

Göstericilerden Ummu Muhammed el-Medhun da "Hayati ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Açlıktan hayvan yemi yedik ancak o da tükendi. Çocuklarımız aç karna uyuyorlar. Saldırıların durmasını, bölgeye gıda ve ilaç malzemelerinin girmesini istiyoruz." dedi.

Medhun, uluslararası camianın Gazze'yi açlıktan kurtarmak için acilen devreye girmesi çağrısında bulundu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurmuştu.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarına işaret ederek, emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana dek Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı almıştı.