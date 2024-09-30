Gazze'nin Sağlık Durumu İnsani Kriz

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GAZZE, 30 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze Şeridi'ndeki sağlık ve yaşam koşullarının "insanlık dışı" olduğunu belirtti.

Ajans, Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'nin orta kesimlerinde çöp yığınları oluşmuş durumda ve lağım suları sokaklara taşıyor" denildi.

"Ailelerin, pis kokuya ve sağlık riskine maruz kalarak çöp yığınlarının yanında yaşamaktan başka çaresi yok" diyen ajans, derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Filistinli sağlık yetkililerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 41.595'e, yaralılarsa 96.251'e yükseldi.