Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail hapishanelerinde alıkonulan 81 Filistinli sağlık çalışanının işkence ve tıbbi ihmale maruz kaldığını belirterek, derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan sağlık çalışanlarının can güvenliğinden İsrail makamlarının sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, alıkonulan doktor ve diğer sağlık personelinin fiziksel ve psikolojik işkenceye, tıbbi ihmale ve hukuki temsil hakkı dahil olmak üzere yasal haklarından kasıtlı olarak mahrum bırakılmaya maruz kaldığı belirtildi.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin herhangi bir suçlama yöneltilmeden veya yargılama yapılmadan alıkonulma süresini 6 ay daha uzatması, "çok yönlü bir suç" ve Filistinli sağlık çalışanları ile sağlık kuruluşlarını sistematik olarak hedef alma politikasının devamı olarak nitelendirildi.

Bu uygulamaların alıkonulan sağlık çalışanlarının hayatını doğrudan tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, Ebu Safiyye ile diğer sağlık çalışanlarının derhal ve koşulsuz serbest bırakılması istendi.

Bakanlık ayrıca, alıkonulanların durumunun incelenmesi, sağlık çalışanları ile sağlık kuruluşlarının korunması ve sorumluların hesap vermesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Doktor Ebu Safiyye'nin alıkonulma süreci

İsrail askerleri, 27 Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine baskın düzenleyerek, aralarında hastane müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin de bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Ebu Safiyye'nin alıkonulmadan önce yıkıntılar arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü görüntüler, Gazze'de İsrail saldırılarına karşı direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.

Yaklaşık 2 yıldır İsrail hapishanelerinde ağır koşullar altında tutulan ve sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Ebu Safiyye'nin işkenceye ve tıbbi ihmale maruz kaldığı bildirilmişti.

İsrail'deki Beerşeba Bölge Mahkemesi de 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin alıkonulma süresinin uzatılmasına karar vermişti.