Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Yom Kippur'da hasta geçişini engellediğini duyurdu

İsrail'in, Yahudi bayramları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastaların tedavi için sınır kapıları üzerinden geçişlerini ikinci gününde de engellediği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek hastaların seyahatlerinde uyguladığı kısıtlamalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in bayramları dolayısıyla Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapıları üzerinden hasta ve yaralıların tahliyesinin ikinci gününde de gerçekleştirilemediği ifade edildi.

İsrail, Yahudilerce en kutsal bayram kabul edilen Yom Kippur'da dün işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yolları kapatarak Filistinlilerin hareketini kısıtlamıştı.

Ayrıca aynı sebepten Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin bazı mahallelerinde 2 bin 500'den fazla Filistinliye sokağa çıkma yasağı getirilmişti. El Halil'de dün akşam saatlerinde başlayan sokağa çıkma yasağının Yom Kippur'la eş zamanlı şekilde bu akşama kadar devam edeceği belirtilmişti.

İsrailliler için hayatın adeta durduğu bilinen Yom Kippur'da devlet daireleri kapanıyor, havaalanları uçuşlarını durduruyor. İsrail basını yayınlarına ara veriyor ve tüm işletmeler kapatılıyor. Caddelerin ve otoyolların boş görüntüsü dikkati çekiyor.

İnsan hakları savunucuları ise bir dini bayram gerekçe gösterilerek milyonlarca Filistinlinin çalışma, sağlık, seyahat ve ticaret hakkının İsrail eliyle kısıtlanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısında bulunuyor.