Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, bölgede menenjit vakalarında mevsimsel açıdan olağan dışı ve endişe verici artış yaşandığı uyarısında bulundu ve bulaşma riskinin kontrol altına alınması için acil uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, menenjit vakalarındaki artışın, İsrail saldırıları nedeniyle çevresel koşulların kötüleşmesi ve kanalizasyon şebekeleri başta olmak üzere altyapının zarar görmesiyle yakından bağlantılı olduğu belirtildi.

Bölgedeki kanalizasyon şebekelerinin hasar görmesi, atık su arıtma sistemlerinin devre dışı kalması ve yağışlarla birlikte atık suların içme suyuyla karışması sonucu Gazze'nin bazı bölgelerinde hastalıkların yayılma hızının arttığı kaydedildi.

Acil ve etkili önlemler alınmaması halinde vaka sayısındaki artışın sürebileceği ve bunun özellikle çocuklar için giderek büyüyen bir sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

Bakım ve dezenfeksiyon malzemeleri ile yakıt girişine uygulanan kısıtlamaların sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu belirtilen Bakanlık açıklamasında, uluslararası topluma su ve kanalizasyon şebekelerinin onarımı için gerekli ekipman ve malzemelerin Gazze'ye girişinin kolaylaştırılması çağrısı yapıldı.

Ayrıca açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve sağlık alanındaki ortaklarından vakaların teşhisi ve tedavisi için bölgeye laboratuvar malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik edilmesi istendi.

Bakanlık vaka sayılarına ilişkin bilgi vermezken, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 27 Eylül-31 Ekim döneminde Gazze'de 294'ü viral, 119'u bakteriyel olmak üzere 413 şüpheli menenjit vakası kaydedildiğini bildirmişti.

OCHA, vakaların yüzde 68'inin Gazze kentinde görüldüğünü, 5 Kasım'a kadar bireysel olarak kayıt altına alınan 202 vakanın yüzde 77'sini ise 1 yaşından küçük bebeklerin oluşturduğunu belirtmişti.

İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekeleri dahil olmak üzere altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de uyguladığı abluka ve insani yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar sürüyor.

İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının devam ettiği bölgede, saldırılarla büyük ölçüde tahrip edilen sağlık sistemi, temel hizmetleri dahi karşılamakta zorlanıyor.