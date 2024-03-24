Gazze Şeridi'nde İftar Enkaz Altında Yapılıyor

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İsrail'in altı aydır yıkıcı saldırılarının yanı sıra zorla yerinden edilmeye ve kıtlığa maruz kalan Gazze Şeridi'nde Filistinli Rabayia ailesi, iftarlarını evlerinin enkazı üzerinde yapıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta yer alan evleri İsrail bombardımanında yerle bir olan Filistinli aile, konutlarının enkazında kendilerine bir yer edindi.

İsrail'in devam eden yıkıcı saldırılarının sebep olduğu ağır yaşam koşulları altında hayatta kalmak için mücadele eden Rabayia ailesi, evlerinin bir odasına kendilerince biraz çeki düzen vererek burada kalmaya başladı.

Anne Aya Rabayia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin, İsrail ordusunun Gazze'ye altı ay önce başladığı saldırıların ilk döneminde yıkıldığını ve bir okuldaki merkeze sığındıklarını aktardı.

Moloz yığınına dönen evlerinden hiçbir şey alamadıklarını söyleyen Filistinli kadın, 8 kişilik ailesiyle gidebileceği tek yerin okul olduğunu ifade etti.

Rabayia, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle diğer bölgelerden Refah'a doğru büyük bir tehcir akımı olduğunu ve merkezin aşırı derece kalabalıklaştığını belirterek, ailesiyle yeniden yıkılan evlerine dönmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

"Ailecek yıkılmış evimizde iftar ve sahur hazırlıyoruz, yağmur altında yemek yiyoruz, bizi bunlardan koruyacak hiçbir şey yok. Tüm bunları yaşarken ramazanımız hayırlı olsun." diyen Rabayia, başta bağımsızlık olmak üzere çok fazla sebepten dolayı burada kalmak zorunda olduklarını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarına başlamadan önce de yıllardır abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki durumların kötü olduğuna işaret eden Rabayia, ancak altı aydır çok ağırlaşan şartlar altında yaşadıklarını ifade etti.

Rabayia, temel gıda ve ihtiyaçlara ulaşamadıklarını; olanların fiyatlarının da fahiş olduğunu aktardı.

Filistinli anne, geçen seneyi bir daha yaşayamayacaklarını; Allah'tan bu saldırıların sonlanmasını istediklerini dile getirdi.