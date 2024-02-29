Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanı sırasında ölen Filistinlilerin naaşları mezarlıklara taşınıyor

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail'in ağır bombardımanı sırasında sığınma merkezleri olarak kullanılan okul bahçelerinde toprağa verdikleri yakınlarının naaşlarını mezarlıklara taşıyor.

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten itibaren havadan ve denizden başlattığı ağır bombardımanın ardından 27 Ekim'de de karadan işgale başladı.

Gazze'ye karadan girdikten sonra bölgede hareket eden her şeyi hedef alan İsrail ordusu, öldürülen Filistinlilerin mezarlıklarda toprağa verilmesine dahi müsaade etmedi.

Filistinliler, İsrail güçlerinin bölgedeki askeri güçlerini azaltmasının ardından sığınma merkezlerine dönüşen okul bahçelerinde toprağa vermek zorunda kaldıkları yakınlarının cenazelerini mezarlıklara taşımaya başladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.