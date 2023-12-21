Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırılarında 20.000 Filistinli öldü

ÇEKİM TARİHİ: 20 Aralık 2023

Gazze Şeridi'ndeki hasarlı binaların çeşitli görüntüleri

Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisi Çarşamba günü yazılı yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 20.000'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, ölenler arasında 8.000'den fazla çocuk ve 6.200 kadının bulunduğu, 52.000'i aşkın kişinin yaralandığı ve 6.700 kişininse kayıp olduğu belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)