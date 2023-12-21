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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 20.000 Filistinli öldü - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 20.000 Filistinli öldü

Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20.000'e ulaştığını açıkladı. Ölenler arasında 8.000'den fazla çocuk ve 6.200 kadın bulunuyor.

Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırılarında 20.000 Filistinli öldü
21.12.2023 - 10:19,
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ÇEKİM TARİHİ: 20 Aralık 2023

Gazze Şeridi'ndeki hasarlı binaların çeşitli görüntüleri

Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisi Çarşamba günü yazılı yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 20.000'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, ölenler arasında 8.000'den fazla çocuk ve 6.200 kadının bulunduğu, 52.000'i aşkın kişinin yaralandığı ve 6.700 kişininse kayıp olduğu belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 20.000 Filistinli öldü - Son Dakika
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