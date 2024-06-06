Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

GAZZE, 6 Haziran (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah kentinde İsrail hava saldırılarında hayatını kaybedenler için yas tutan Filistinliler, 5 Haziran 2024.
Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri Salı günü yaptıkları yazılı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 36.550'ye yükseldiğini söyledi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
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