Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 34.388'e yükseldi

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GAZZE, 28 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yıkılan binaların enkazının yanından geçen insanlar, 27 Nisan 2024.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 34.388'e yükseldi. (Fotoğraf: Xinhua)