Gazze Şeridi\'nde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah şehrinde nüfusun 280 binden 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de 280 bin nüfusu olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı ağırlıyor." ifadelerine yer verildi.

Şehrin sokaklarında görülen aşırı kalabalığın "salgın hastalık uyarısı" verdiği kaydedildi.

UNRWA çalışanlarının sığınaklarda ve sağlık merkezlerinde sağlık hizmeti verdiği, ancak ihtiyacın giderek artması sebebiyle hizmetlerin yetersiz kaldığı ifade edildi.

Gazze'de yaklaşık 1 milyon 900 bin insan yerinden edildi

UNRWA, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1 milyon 900 bin insanın yerinden edildiği açıklanmıştı.

Refah'taki nüfusun hızlı artışı nedeniyle bölgedeki Filistinliler sığınacak ev bulamıyor. Bölgeye göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.