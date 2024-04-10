Gazze Şeridi'nde Yıkılan Camilerin Enkazı Üzerinde Bayram Namazı Kılındı

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Gazze Şeridi'nin güneyinde ve kuzeyinde yüz binlerce Filistinli, İsrail'in yıktığı camilerin enkazları üzerinde Ramazan Bayramı namazı kıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde birçok yapı gibi camiler de yerle bir oldu.

Refah kentinde İsrail'in bombaladığı El-Huda ve El-Faruk camilerinin enkazı üzerinde toplanan Filistinliler, burada bayram namazlarını eda etti.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler de yine yıkılan camilerin enkazında bayram namazını kıldı.

Han Yunus kentinde de birçok cami İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Burada ise Filistinliler, Avrupa Hastanesinde bayram namazını kılmak zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara hedef olan 229 cami tamamen yıkılırken, 279 cami kısmen zarar gördü, ayrıca 3 kilise saldırılar sonucu yerle bir oldu.