Gazze Şeridi'nde Yıkılan Camilerin Enkazı Üzerinde Bayram Namazı Kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze Şeridi'nde Yıkılan Camilerin Enkazı Üzerinde Bayram Namazı Kılındı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yıktığı camilerin enkazları üzerinde yüz binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Gazze'de 229 cami tamamen yıkılırken, 279 cami kısmen zarar gördü ve 3 kilise de saldırılar sonucu yerle bir oldu.

10.04.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nin güneyinde ve kuzeyinde yüz binlerce Filistinli, İsrail'in yıktığı camilerin enkazları üzerinde Ramazan Bayramı namazı kıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde birçok yapı gibi camiler de yerle bir oldu.

Refah kentinde İsrail'in bombaladığı El-Huda ve El-Faruk camilerinin enkazı üzerinde toplanan Filistinliler, burada bayram namazlarını eda etti.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler de yine yıkılan camilerin enkazında bayram namazını kıldı.

Han Yunus kentinde de birçok cami İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Burada ise Filistinliler, Avrupa Hastanesinde bayram namazını kılmak zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara hedef olan 229 cami tamamen yıkılırken, 279 cami kısmen zarar gördü, ayrıca 3 kilise saldırılar sonucu yerle bir oldu.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Yıkılan Camilerin Enkazı Üzerinde Bayram Namazı Kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocukları Sevindirdi
    14:06 Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocukları Sevindirdi

    Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocukları sevindirmek için şeker dolu kumbaralar dağıttı. Binlerce çocuğun yüzünü güldüren belediye, bayram hediyesi olarak kumbaraları dağıttı.

  • Bayburt'ta Geleneksel Bayramlaşma Programı
    14:06 Bayburt'ta Geleneksel Bayramlaşma Programı

    Bayburt'ta gelenek haline gelen bayramlaşma programı, bu sene Esentepe Mahalle Odası'nda gerçekleşti. İl protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programı, renkli görüntülere sahne oldu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Milletvekili Orhan Ateş vatandaşların bayramını kutladı.

  • Zonguldak Valiliği Polisevi'nde Bayramlaşma Programı Düzenledi
    14:06 Zonguldak Valiliği Polisevi'nde Bayramlaşma Programı Düzenledi

    Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına birçok önemli isim katıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, konuşmasında Ramazan bayramını kutlayarak, seçim atmosferini ve Türkiye'nin demokrasi seviyesini değerlendirdi.

  • Aydın Valisi Yakup Canbolat, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
    14:05 Aydın Valisi Yakup Canbolat, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

    Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel ile bayramlaştı. Vali Canbolat, güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi ve sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliği için çaba sarf eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.

  • Sinop'ta Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programları düzenlendi
    14:02 Sinop'ta Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programları düzenlendi

    Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan önderliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Boyabat ilçesinde ise AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşmasıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

  • Aile Katliamının Sebebi Araba Tartışması Çıktı
    14:01 Aile Katliamının Sebebi Araba Tartışması Çıktı

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen aile katliamında, kardeşler arasında ortak alınan bir araba meselesi yüzünden kavga çıktığı ortaya çıktı. Aynı ailenin kızlarının da 12 sene önce hamileyken eski eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

  • Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Bayramlaşmada Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
    14:01 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Bayramlaşmada Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

    Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Geleneksel Kent Bayramlaşması'nda vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan aylarının dostluk ve kardeşlik içinde geçmesini diledi.


13:01 DEM Parti’nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il
12:30 Bursa’da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
12:31 Ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi
11:38 Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak
11:30 Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı “Benden önce 5 kişiye daha saldırmış“ Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı! "Benden önce 5 kişiye daha saldırmış"
11:19 Hatay’da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
11:15 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış
11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
10:31 Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 14:09:39. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde Yıkılan Camilerin Enkazı Üzerinde Bayram Namazı Kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement