Gazze Şeridi'nde Yıkılan Camilerin Enkazı Üzerinde Bayram Namazı Kılındı

Gazze Şeridi'nin güneyinde ve kuzeyinde yüz binlerce Filistinli, İsrail'in yıktığı camilerin enkazları üzerinde Ramazan Bayramı namazı kıldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde birçok yapı gibi camiler de yerle bir oldu.
Refah kentinde İsrail'in bombaladığı El-Huda ve El-Faruk camilerinin enkazı üzerinde toplanan Filistinliler, burada bayram namazlarını eda etti.
Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler de yine yıkılan camilerin enkazında bayram namazını kıldı.
Han Yunus kentinde de birçok cami İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Burada ise Filistinliler, Avrupa Hastanesinde bayram namazını kılmak zorunda kaldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara hedef olan 229 cami tamamen yıkılırken, 279 cami kısmen zarar gördü, ayrıca 3 kilise saldırılar sonucu yerle bir oldu.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocukları sevindirmek için şeker dolu kumbaralar dağıttı. Binlerce çocuğun yüzünü güldüren belediye, bayram hediyesi olarak kumbaraları dağıttı.
Bayburt'ta gelenek haline gelen bayramlaşma programı, bu sene Esentepe Mahalle Odası'nda gerçekleşti. İl protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programı, renkli görüntülere sahne oldu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Milletvekili Orhan Ateş vatandaşların bayramını kutladı.
Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına birçok önemli isim katıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, konuşmasında Ramazan bayramını kutlayarak, seçim atmosferini ve Türkiye'nin demokrasi seviyesini değerlendirdi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel ile bayramlaştı. Vali Canbolat, güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi ve sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliği için çaba sarf eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen aile katliamında, kardeşler arasında ortak alınan bir araba meselesi yüzünden kavga çıktığı ortaya çıktı. Aynı ailenin kızlarının da 12 sene önce hamileyken eski eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.
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