Gazze Şeridi'ndeki çocuklar sağlık hizmetlerine erişemiyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'ndeki çocuklar sağlık hizmetlerine erişemiyor

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze Şeridi'ndeki çocukların sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu ancak bu hizmetlere erişimin giderek azaldığını belirtti. Gazze'nin güneyindeki Refah şehrindeki durumu tanınamaz hale geldiğini ifade eden Elder, bölgedeki temel insani ihtiyaçların karşılanmadığını ve insan onurunun hiçe sayıldığını söyledi. Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin sadece üçte birinin kısmi olarak hizmet verdiğini vurgulayan Elder, çocukların sağlık hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyduğunu ancak bu hizmetlere erişimin giderek azaldığını dile getirdi. Gazze'nin kuzeyinde ise gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının acil olduğunu belirten Elder, yardım ulaştırma çabalarının engellendiğini ifade etti.

26.03.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, "Bugün Gazze Şeridi'nde çocuklar, her zamankinden daha fazla sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor ancak buna her zamankinden daha az erişebiliyor." dedi.

Elder ve BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'nin güneyindeki Refah şehrini yaklaşık 3,5 ay önce ziyaret ettiğini belirten Elder, şu anda buranın tanınamayacak durumda olduğunu söyledi.

Elder, Refah'ta izdiham yaşandığına, insanların çadırlarda ve sokaklarda hayatını sürdürdüğüne işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Refah'ta yaklaşık 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Bu, en temel insani ihtiyaçların karşılanmaması ve insan onurunun hiçe sayılması demektir. BM'de geçirdiğim 20 yıl boyunca hiç bu kadar yıkım görmemiştim. Gördüğüm her yer, her sokak tamamen yok olmuş durumda."

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin 3'te 1'inin kısmi olarak hizmet verdiğini vurgulayan Elder, "Bugün Gazze Şeridi'nde çocuklar, her zamankimden daha fazla sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor ancak buna her zamankinden daha az erişebiliyor." dedi.

Elder, Refah'a kara saldırısının tehlikelerine dikkati çekerek, Refah'ın Gazze'de kalan son hastaneye, barınaklara ve su sistemlerine ev sahipliği yaptığını kaydetti.

"5 yaş altı her 3 çocuktan 1'i yetersiz besleniyor"

Refah'ta 600 bin çocuğun yaşadığını bildiren Elder, "7 Ekim 2023 öncesi Gazze Şeridi'ndeki 5 yaş altı çocukların yüzde 1'i yetersiz beslenme sorunu yaşıyordu. Şimdi ise 5 yaş altı her 3 çocuktan 1'i yetersiz besleniyor." diye konuştu.

Elder, Gazze'nin kuzeyinde gıda ve tıbbi malzemeye acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, bu bölgeye yardım ulaştırma çabalarının sekteye uğradığını dile getirdi.

Vellucci de Gazze'nin kuzeyine yardımların ulaştırılmasına ilişkin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) son açıklamasını paylaştı.

İsrail'in, 21 Mart'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine giden yardım tırlarını engellemeye devam ettiğini belirten Vellucci, 24 Mart'ta İsrailli yetkililerin, UNRWA'nın gıda yardım konvoylarının girmesine izin vermeyeceğini hiçbir gerekçe göstermeden bildirdiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'ndeki çocuklar sağlık hizmetlerine erişemiyor - Son Dakika

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