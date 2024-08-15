Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle uyarıyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle uyarıyor

Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin hasta ve yaralıların hayatlarına olumsuz etkileri olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Hastane yetkilileri, İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını ve hastane kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade etti.

15.08.2024 17:46
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Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Hastanesi, Gazze Şeridi'ndeki yakıt ve tıbbi malzemesi eksikliğinin hasta ve yaralıların hayatlarına olumsuz yansımaları konusunda uyardı.

Avde Hastanesi Sözcüsü Muhammed eş-Şatli AA'ya yaptığı açıklamada, "İlaç, tıbbi sarf malzemesinin yanı sıra oksijen ve yedek elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gereken yakıt sıkıntısı çekiyoruz. Bu da hastane departmanlarının ve personelinin çalışmalarını, dolayısıyla hastaların ve yaralıların hayatını etkiliyor." dedi.

Sözcü Şatli, Avde Hastanesi'nin, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren diğer sağlık ve hizmet kurumları gibi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü yıkıcı saldırıları sebebiyle birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Hastanedeki acil servis kısmında sadece 6 yatak bulunduğuna dikkati çeken Şatli, "hastaneye günde yaklaşık 500 hasta ve yaralı kabul edildiğini, acil bakıma ihtiyaç duyan hasta ve yaralı sayısıyla yatak kapasitesinin orantılı olmadığını" vurguladı.

Hastanenin kapasitesini genişletmek için çadırlar kurduklarını anlatan Şatli, "bunun hastanenin gerçek anlamda genişletilmesine yönelik acil ihtiyacı karşılamayan geçici bir çözüm" olduğunu belirtti.

Birçok hasta ve yaralının cerrahi operasyonlara ihtiyacı olduğuna işaret eden sözcü Şatli, bu ihtiyaçlar karşısında cerrahlar ve uzmanlar da dahil olmak üzere insan yeterliliği bulunduğunu kaydetti.

Hastanenin kapasitesinin düşük olduğuna dikkati çeken Şatli, tıbbi ekipman, endoskop ve CR-ray makinesi gibi cihazların eksikliğinin hastanenin hizmet kapasitesini daha da düşürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

62 bin kişi hastaneye geldi

Avde Hastanesi Sözcüsü Şatli, hastane hizmetlerinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında, hastaneyi işleten El-Avde Derneği'nin, hasta ve yaralıların barındırılacağı 65 yatak kapasiteli, 105 yatak kapasiteli bir sahra hastanesi kurmak için çalıştığını ifade etti.

Gazze'nin orta bölgesinde kadın hastalıkları ve doğum için Avde Hastanesi'nin tek merci olduğuna dikkati çeken Şatli, "İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana kadın hastalıkları ve doğum bölümüne gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 40.000'e ulaştı. 7 bin doğal doğum ve 1200 sezaryen kaydedildi." dedi.

Şatli aynı zamanda, Avde Hastanesi'nin 7 Ekim saldırılarının başlangıcından bu yana 8 bini yaralı ve 1700'ü hayatını kaybeden kişilerin oluşturduğu yaklaşık 62 bin kişiyi kabul ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle uyarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle uyarıyor - Son Dakika
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