Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde Yakıt Sıkıntısı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde Yakıt Sıkıntısı

Gazze Şeridi\'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde Yakıt Sıkıntısı

Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi, yakıt sıkıntısı nedeniyle 4 saat içinde sağlık hizmetlerinin duracağını duyurdu. İsrail ordusunun hastaneye yakıt girişine engel olduğu belirtilirken, hastane yönetimi uluslararası toplumu İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

27.05.2024 23:48
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinde yakıt sıkıntısı nedeniyle 4 saat içinde sağlık hizmetlerinin duracağı belirtildi.

Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, pazar gününden bu yana hastaneye yakıt girişine engel olduğu ve bir haftadan kısa bir süre zarfında bunun ikinci kez tekrarlandığı ifade edildi.

Yakıtın gelmemesi durumunda, 4 saat içinde hastanenin tüm birimlerinde hizmetin duracağı ve bir sağlık felaketi yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Hastanede, 600'ü diyaliz olmak üzere 1200 hasta ve yaralı olduğu belirtilen açıklamada, yakıt girişinin engellenmesinin, tıbbi personele ve zaten harap durumda olan sağlık sektörüne baskı yapma amacı taşıdığı aktarıldı.

Hastaları tedavi hakkından mahrum bırakan bu korkunç suçtan İsrail ve ABD'nin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası toplum, hastaneye 50 bin litre yakıt sevkiyatı yapması için İsrail'e baskı yapmaya çağrıldı.

Aksa Şehitleri Hastanesinden 23 Mayıs'ta yapılan açıklamada, yakıtın tükenmesi nedeniyle iki saat içinde sağlık hizmetinin duracağı belirtilmiş, 24 Mayıs gecesinde de bu nedenle bazı birimlerde elektrik kesintisi yaşanmış ancak sabah saatlerinde 15 bin litre yakıtın gelmesiyle hastane yeniden faaliyete geçmişti.

Kaynak: AA

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