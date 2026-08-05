Gazze ve Batı Şeria'da Eğitim Tehdit Altında - Son Dakika
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Gazze ve Batı Şeria'da Eğitim Tehdit Altında

Gazze ve Batı Şeria\'da Eğitim Tehdit Altında
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OCHA, İsrail saldırılarının Gazze ve Batı Şeria'daki okulları tehdit ettiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Ağustos (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'nin siviller için hala güvenli olmadığını belirterek, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin okullarının İsrail saldırılarından etkilenmeye devam ettiğini bildirdi.

OCHA'nın ortaklarından aldığı bilgilere göre, salı günü Gazze kentindeki bir çadır sınıfta bulunan altıncı sınıf öğrencisine mermi isabet etti. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

OCHA, İsrail güçlerinin pazartesi günü Beyt Lahya'daki evleri ve daha önce dört okuldan oluşan bir yerleşkedeki son okulu da yıktığını bildirdi.

Ofis, İsrail güçlerinin bölgeye ilerleyerek okul bahçesinde kalan ondan fazla ailenin çadırlarını kullanılamaz hale getirdiğini ve İsrail yetkililerinin uyguladığı erişim kısıtlamalarının alanını daha da genişleten işaretler yerleştirdiğini belirtti. İnsani yardım ortaklarının ise yerinden edilen ailelere hızla destek sağladığı kaydedildi.

Batı Şeria'da ise OCHA, İsrail yetkililerinin salı günü, 1.000'den fazla Filistinli bölge sakininin ayrılmaya zorlandığı El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde bir okulun bazı bölümlerini yıktığını belirtti. Batı Şeria genelinde an itibarıyla 80'den fazla Filistin okulu yıkım veya benzeri emirlerin hedefinde bulunuyor.

Ofis bu yılın başından bu yana eğitim ortaklarının, telafi ve tamamlama öğrenim programları aracılığıyla Batı Şeria'daki 60.000'den fazla öğrenciye ulaştığını, 30 okulu onardığını, yüksek riskli bölgelerdeki 2.600'den fazla öğrenci ve eğitim personeline koruyucu önlemler sağladığını, ayrıca eğitime yönelik nakdi yardım, psikososyal destek ve hukuki yardım sunduğunu belirtti.

Bununla birlikte OCHA, eğitim faaliyetleri için bu yıl ihtiyaç duyulan finansmanın yalnızca yüzde 10'dan biraz fazlasının karşılandığını ve fon yetersizliğinin kritik seviyede olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Uluslararası, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze ve Batı Şeria'da Eğitim Tehdit Altında - Son Dakika

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