Gazze ve Batı Şeria'daki Durum Kötüleşiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze ve Batı Şeria'da durumun hızla kötüleştiğini belirterek, " Orta Doğu'daki bu yeni savaşın, dikkati Gazze ve Batı Şeria'da olup bitenlerden uzaklaştırdığı doğru." dedi.

Kallas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Gazze ve Batı Şeria'daki durumun hızla kötüleştiğini vurgulayan Kallas, "Hem insani durum hem de siyasi ufuk yanlış yöne doğru ilerliyor. Gazze barış planının uygulanmasında ilerleme durdu." diye konuştu.

Kallas, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misillemelere ilişkin olarak, bunların "Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını engellemek için" kullanıldığını belirtti.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "çok büyük sorun" oluşturduğunu vurgulayan Kallas, toplantıda AB'nin bu kişilere yönelik yaptırım teklifinin tekrar gündeme geldiğini ancak bir ülkenin yine buna karşı çıktığını aktardı.

Kallas, AB'nin İsrail'e yeterince baskı uygulamaması sonucunda Avrupa ve uluslararası kamuoyunun dikkatinin Batı Şeria ve Gazze'deki durumdan başka yöne çekilip çekilmediğine ilişkin soruya "Orta Doğu'daki bu yeni savaşın, dikkati Gazze ve Batı Şeria'da olup bitenlerden uzaklaştırdığı doğru." yanıtını verdi.