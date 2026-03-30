Gazze'ye 400 Okul İnşa Edilecek - Son Dakika
Gazze'ye 400 Okul İnşa Edilecek

30.03.2026 11:15
Roger Akelius, vakfı aracılığıyla Gazze'de 400 okul inşa etmeyi hedefliyor. Bağış 75 milyon dolar.

İsveçli iş insanı Roger Akelius, vakfı adına Gazze'ye yapılan bağışla bölgede her birinde 250 çocuğun eğitim görebileceği 400 okul inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Akelius Vakfının kurucusu Akelius, 20 Mart'ta İsveç hükümeti işbirliğinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla Gazze'ye yapılan bağışa ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Uzmanlık alanının modern pedagoji olduğunu aktaran Akelius, 150 kişilik ekibiyle dil ve matematik alanlarında ücretsiz çevrim içi kurslar düzenlediklerini hatırlattı.

Roger Akelius, yoksul bir aileden geldiğini anlatarak, "Birkaç şirket kurdum. Kazandığımın yüzde 5'i ailemle bana yetiyor. Kalanını ise ihtiyaç sahiplerinin eğitimi için kullanıyoruz. Planımız yılda 300 milyon doları eğitim için kullanmak." ifadesini kullandı.

Vakfın daha önce de Filistin'e 60 milyon dolar yardımda bulunduğunu bildiren Akelius, Gazze için en son bağışın ise 75 milyon dolar civarında olduğunu aktardı.

Akelius, vakfın 40 ülkede eğitim alanında bağışlarda bulunduğunun altını çizerek, "Çalışmalarımızın büyük kısmı UNICEF, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), SOS Çocuk Yurtları, Sınır Tanımayan Doktorlar gibi deneyimli yardım kuruluşları aracılığıyla gerçekleşmekte. Yardımın en çok nereye gerektiğini kendimiz belirleyemeyiz." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de 400 okul inşa edilmesi planlanıyor

İsrail'in Filistinli anne, baba ve aileleri vahşice katletmesi üzerine vakfın 100 bin çocuğa okul, oyun ve gıda sağlayarak yardımcı olmaya çalıştığına değinen Akelius, "7 yaşında bir erkek veya kız çocuğu hayal edin. Gözyaşı dökmeden sessizce ağlayan, aç, ıslak, üşüyen bir çocuk. Gülerek oynayan çocuklarla karşılaştırın." sözlerini sarf etti.

Akelius, son bağışla Gazze'de her birinde 250 çocuğun bulunacağı 400 okul inşa edilmesinin planlandığını belirterek, "Bu zor bir proje. Amacımız çadır okullar ve gerçek binalar inşa etmek, öğretmen istihdam etmek ve 5 yıl boyunca günde 100 bin öğün verebilmek. İsrail her zamanki gibi ulaşımı kısıtlayacak veya yasaklayacak. Okul personelini ve çocukları vuracak." dedi.

İsveç hükümetinin de İsrail'in yaptıklarından haberdar olduğuna işaret eden Akelius, hükümetin de UNICEF aracılığıyla yaklaşık 35 milyon dolar yardımda bulunduğunu, böylece yardımın 100 milyon doları aştığını dile getirdi.

Vakfın UNICEF ile 10 yıldır işbirliği içinde çalıştığının altını çizen Akelius, vakfının 2014'te Gazze'de çok güzel bir okulunun bulunduğunu ve İsrail'in bu okul da dahil eğitim kurumlarının yüzde 96'sını yok ettiğini vurguladı.

Vakfın uzun vadede kalıcı işler yapmayı amaçladığına işaret eden Akelius, "İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bir tavsiyem var. Öldürmek yerine yardım etmeyi denesin. Daha masrafsız. Gazze'deki ölümler yüzünden 100 milyon Yahudi düşmanı yarattın. Lübnan ve İran'da yaptıklarınızla da yeni bir 100 milyonluk dalga geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akelius, Gazzeli çocukların, okuma yazma öğrenmenin yanı sıra normal hayatın nasıl bir şey olduğunu da yeniden tecrübe etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye 400 Okul İnşa Edilecek - Son Dakika

Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
SON DAKİKA: Gazze'ye 400 Okul İnşa Edilecek - Son Dakika
