Gazze'ye 8 Prematüre Bebek Tahliye Edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Şifa Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinden tahliye edilen prematüre bebeklerden 8'inin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gelmesinin beklendiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kısıtlı şekilde yaya geçişine açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yapılan geçişlerle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu 8 prematüre bebeğin, İsrail'in saldırıları sırasında Şifa Hastanesi yoğun bakım ünitesinin doğrudan hedef alınması ve yenidoğanlar için gerekli tıbbi bakımın yetersiz olması nedeniyle son derece tehlikeli sağlık koşulları içinde Gazze'den tahliye edildiği ifade edildi.

Bebeklerin Gazze dışındaki tedavileri boyunca bakımlarını üstlenen hemşirelerle birlikte ilerleyen saatlerde Gazze'ye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Bebeklerin tedavi süreçlerinin tamamlanması ve sağlık durumlarının iyileşmesinin ardından Gazze'ye geri dönüşlerinin önemli bir insani adım olduğu belirtildi.

İsrail, İran'a saldırıları başlattığı gün Refah'ı kapatmıştı

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi. İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.