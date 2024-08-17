Gazze\'ye Destek İçin İsrail Protestosu

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Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, Fatih'te İsrail'i protesto ederek, Gazze'ye destek verdi.

Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Meydanda açtıkları seccadelerde akşam namazını kılan kalabalık, ardından Kunut duasını okudu.

Grup adına açıklama yapan Yaşar Aydın, Gazze'de tarihi bir direniş sergilendiğini söyledi.

Aydın, "Gazze, halkıyla birlikte direniyor. Aynı zamanda bütün dünya Müslümanları ve vicdan sahibi her bir kimse Gazze direnişine büyük destek vermekte. Bugün tüm dünya Müslümanlarının ve kalbinde vicdan olan her bir insanın teveccühü Gazze halkıyla birliktedir." diye konuştu.

Platform üyeleri, okunan duaların ardından dağıldı.