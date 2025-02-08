Gazze'ye Dönen Esirler İşkenceden Çekiyor - Son Dakika
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Gazze'ye Dönen Esirler İşkenceden Çekiyor

İsrail-Hamas ateşkesinde serbest kalan Filistinli esirler, hapiste gördükleri işkenceden acı çekiyor.

08.02.2025 18:17
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Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takasının beşinci turunda serbest bırakılan Filistinli esirlerden Gazze'ye gelenlerin, hapisteyken gördükleri işkence sebebiyle sıkıntı çektikleri belirtildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa Hastanesine ulaşan esirlerin hapiste gördükleri işkencelerden sıkıntı çektikleri ve bu konuda acil tıbbi müdahaleye alındıkları ifade edildi.

Bölgedeki AA muhabiri de Refah kentinin doğusundaki Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan Gazze'ye onlarca Filistinli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından getirildiğini kaydetti.

Gelen esirlerin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesine sevk edildiği ifade eden AA muhabiri, esirlerin gerekli tıbbi kontrolden geçirileceğini aktardı.

İsrailli 3 esire karşılık, 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştı

Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin Gazze'ye geçtiğini, 7'sinin ise ülke dışına çıktığını bildirmişti.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 esir de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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