Gazze'ye Karavan ve İş Makinesi Girişi Yasaklandı - Son Dakika
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Gazze'ye Karavan ve İş Makinesi Girişi Yasaklandı

Gazze\'ye Karavan ve İş Makinesi Girişi Yasaklandı

İsrail, ateşkes ve esir takası sürecine rağmen Gazze'ye karavan ve ağır iş makineleri girmeyecek.

13.02.2025 17:51
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İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Gazze'ye karavan ve ağır iş makinelerinin sokulamayacağını ileri sürdü.

Dostri, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasının devamı konusunda ilerleme kaydedildiği yönündeki haberlere rağmen, İsrail'in Gazze'ye karavan ve ağır iş makinelerinin girişine izin vermeyeceğini kaydetti.

Anlaşma kapsamında Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan mal girişine izin verilmeyeceğini öne süren Dostri, "Gazze Şeridi'ne karavanların ve ağır iş makinelerinin girişi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Dostri, bu konuda henüz bir koordinasyonun sağlanmadığını belirtti.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Hamas, bugün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Başbakanlık, İsrail, Gazze, Son Dakika

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