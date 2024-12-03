Gazze'ye Temiz Su ve Gıda Yardımı

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Valide İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de temiz su ve gıda dağıtımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir yılı aşkın süredir devam eden saldırılar ve ambargolar nedeniyle büyük bir insani krizle mücadele eden Gazze'de bölge halkı, barınma ve yiyecek gibi temel ihtiyaçların yanı sıra en hayati gereksinimlerden biri olan temiz suya erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Bölgedeki su krizine çözüm üretmek amacıyla harekete geçen dernek, Gazze'ye tankerlerle temiz su ulaştırdı. Bu tankerler, Gazze'nin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahibi bölgelere yönlendirilerek, mazlum ailelere dağıtıldı.

Gazze'de temiz su kadar ekmek ve sıcak yemeğe olan ihtiyaç da her geçen gün artarken, saldırılarda fırınların bombalanarak kullanılamaz hale gelmesi, halkın ekmeğe erişimini neredeyse tamamen engelledi. Dernek bu soruna çözüm bulmak için Gazzeli kadınlarla dayanışma ağı oluşturdu. Kadınların, derneğin temin ettiği unlarla evlerinde hazırladıkları ekmekler de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Ayrıca dernek, bölgedeki ailelere düzenli olarak sıcak yemek yardımı yapmayı sürdürüyor.